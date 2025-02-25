«Все по-своему хороши. У каждой был свой почерк». Бутырская назвала лучших фигуристок Тутберидзе

Алина Загитова настолько эмоциональна, настолько умеет зажечь зал — мне в ней очень импонирует это. Евгения Медведева — очень артистична, пластична. Эта девочка была очень надежная, мне нравилась в Жене стабильность. А Анна Щербакова мне настолько импонирует и как фигуристка, и как человек. Она воспитанный человек в жизни и такая же воспитанная и красивая в фигурном катании, — сказала чемпионка мира 1999 года Бутырская.