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«Все по-своему хороши. У каждой был свой почерк». Бутырская назвала лучших фигуристок Тутберидзе

— Мария Викторовна, что вы можете сказать про нынешних учениц Этери Тутберидзе?

— Аделия Петросян сейчас, понятное дело, лидер сборной России по фигурному катанию. Двукратная чемпионка России с элементами ультра-си, с хорошим катанием — это налицо!

— Кого бы вы оценили потенциал юниоров Этери Георгиевны? Таких, например, как Алиса Двоеглазова, Маргарита Базылюк?

— Все зависит от их собственной работы. Этери делает для своих учеников максимум. Кто схватится, кто услышит ее, кто будет пахать, работать, кто будет очень хотеть — у тех, естественно, получится. По-другому никак.

— Кого вы бы отметили из ее учениц прошлых лет?

— Все по-своему были хороши. У каждой был свой почерк: у кого-то больше харизмы, у кого-то больше артистичности, у кого-то прекрасные прыжки. Они все достойные, начиная с Юлии Липницкой, и давайте пока не будем говорить «заканчивая» Камилой Валиевой. Будем надеяться, что у нее еще будет шанс показать себя.

Всеми девчонками Этери Тутберидзе может гордиться. Они пахали на результаты на международной арене. Мы всегда знали, что они надежные. Они тоже творили историю.

— Какую изюминку вы бы отметили в каждой ученице Тутберидзе в отдельности?

— Если начать с Юлии Липницкой, то ее произвольная программа настолько нас всех впечатлила, это был как будто спектакль, который она здорово отыграла: все было едино — начиная от спортивных элементов и заканчивая образом. Было настолько классно, что запомнилось на долгие годы.

Алина Загитова настолько эмоциональна, настолько умеет зажечь зал — мне в ней очень импонирует это. Евгения Медведева — очень артистична, пластична. Эта девочка была очень надежная, мне нравилась в Жене стабильность. А Анна Щербакова мне настолько импонирует и как фигуристка, и как человек. Она воспитанный человек в жизни и такая же воспитанная и красивая в фигурном катании, — сказала чемпионка мира 1999 года Бутырская.