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Федерация выбрала Угожаева и Синицыну для участия в Кубке Первого канала

Николай Угожаев и Ксения Синицына примут участие в Кубке Первого канала.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Николай Угожаев и Ксения Синицына выступят на Кубке Первого канала, они были выбраны Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР), сообщает Telegram-канал организаторов турнира.

В турнире примут участие три команды, в каждой будут четыре девушки, четыре мужчины, одна спортивная пара, один танцевальный дуэт. Они представят короткие и произвольные программы, а также примут участие в конкурсе мастерства и командных эстафетах.

До этого по восемь одиночников и одиночниц были определены по спортивным результатам в сезоне, а также по итогам голосования болельщиков и СМИ.

Кубок Первого канала пройдет с 15 по 16 марта в Челябинске.