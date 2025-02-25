Федерация выбрала Угожаева и Синицыну для участия в Кубке Первого канала

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Николай Угожаев и Ксения Синицына выступят на Кубке Первого канала, они были выбраны Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР), сообщает Telegram-канал организаторов турнира.
В турнире примут участие три команды, в каждой будут четыре девушки, четыре мужчины, одна спортивная пара, один танцевальный дуэт. Они представят короткие и произвольные программы, а также примут участие в конкурсе мастерства и командных эстафетах.
До этого по восемь одиночников и одиночниц были определены по спортивным результатам в сезоне, а также по итогам голосования болельщиков и СМИ.
Кубок Первого канала пройдет с 15 по 16 марта в Челябинске.