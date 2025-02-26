Игорь Крутой о шоу «Рапсодия льда 2»: «Если я расскажу про фишки, то огорчу Авербуха. Будет много нетривиальных режиссерских решений»

— Расскажете об идее шоу?
— Как говорит Илья, говорить в этом шоу мы хотим и будем о любви. О любви вне возраста и настроения, потому что любовь — это музыка и полет. И трудно с ним не согласиться! Именно любовь дарит человеку чувство наполненности жизни эмоциями и разнообразием. 8 марта мы будем говорить, звучать, молчать, сверкать на льду, даже, я бы сказал, шептать и слушать о любви.
— Так, а фишки раскроете? А то у меня как человека, следящего за фигурным катанием, ощущение, что жанр шоу начинает приедаться, нужно выделяться.
— Если я расскажу про фишки, то рассекречу всех нас, участников проекта, и огорчу Авербуха тем, что раскрыл карты (улыбается). Что точно могу сказать — много нетривиальных режиссерских решений, мы плодотворно обсуждали массу вопросов — как творческих, так и технических, организационных. В результате, на мой взгляд, получается единый мощный организм, в котором все дышат в унисон.
Мастерство Ильдара Абдразакова, Суми Джо, Ольги Перетятько и Димы Билана — тех, кто исполнит новые вокальные композиции, — думаю, оценят зрители «ЦСКА Арены» и Первого канала. И вскоре мы планируем выпустить цифровой альбом этой программы.
— Состав фигуристов довольно мощный — Медведева, Щербакова, Туктамышева, ветераны прошлого, например Ягудин. Вы каким-то образом участвуете в выборе участников?
— Вообще, должен признаться, что еще не знаком лично со всеми участниками нашей премьеры. Во многом, безусловно, доверяю профессионализму и опыту Ильи Авербуха. В 2019 году у нас сложилась замечательная программа. Нынешняя премьера — 22 новые композиции, которые прозвучат и сольно, и в дуэте, — верю, оставит разнообразные эмоции и чувства.
Со стороны фигурного катания в программе принимают участие победители финала Гран-при России — Петр Гуменник, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Василиса Кагановская и Максим Некрасов. «Ветеран», как вы говорите, Леша Ягудин… Замечательный состав участников — и с ледовой, и с музыкальной точки зрения, — сказал композитор.
Щербакова, Медведева, Туктамышева, Семененко, Кондратюк, Мишина и Галлямов выступят в шоу «Рапсодия льда 2».