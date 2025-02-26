Игорь Крутой о шоу «Рапсодия льда 2»: «Если я расскажу про фишки, то огорчу Авербуха. Будет много нетривиальных режиссерских решений»

— Как говорит Илья, говорить в этом шоу мы хотим и будем о любви. О любви вне возраста и настроения, потому что любовь — это музыка и полет. И трудно с ним не согласиться! Именно любовь дарит человеку чувство наполненности жизни эмоциями и разнообразием. 8 марта мы будем говорить, звучать, молчать, сверкать на льду, даже, я бы сказал, шептать и слушать о любви.