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ISU получил от ФФККР список фигуристов-кандидатов для отбора к ОИ-2026

ISU получил от ФФККР список фигуристов-кандидатов для участия в отборе к ОИ-2026.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости, Светлана Бонопартова. Международный союз конькобежцев (ISU) получил от российских федераций списки кандидатов для участия в отборочных турнирах Олимпийских игр 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо, сообщили РИА Новости в пресс-службе ISU.

Ранее ISU объявил о допуске российских и белорусских спортсменов к олимпийским отборочным соревнованиям по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку в нейтральном статусе, без гимна и флага. При этом атлеты не смогут выступить на Олимпийских играх 2026 года в командных соревнованиях. Российские и белорусские спортсмены были отстранены ISU от международных соревнований c 2022 года.

«ISU получил заявки на участие российских и белорусских спортсменов в качестве нейтральных (AIN) в отборочных олимпийских соревнованиях к зимним Олимпийским играм 2026 года», — говорится в заявлении.