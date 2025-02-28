ISU получил от ФФККР список фигуристов-кандидатов для отбора к ОИ-2026

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости, Светлана Бонопартова. Международный союз конькобежцев (ISU) получил от российских федераций списки кандидатов для участия в отборочных турнирах Олимпийских игр 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо, сообщили РИА Новости в пресс-службе ISU.
Ранее ISU объявил о допуске российских и белорусских спортсменов к олимпийским отборочным соревнованиям по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку в нейтральном статусе, без гимна и флага. При этом атлеты не смогут выступить на Олимпийских играх 2026 года в командных соревнованиях. Российские и белорусские спортсмены были отстранены ISU от международных соревнований c 2022 года.
«ISU получил заявки на участие российских и белорусских спортсменов в качестве нейтральных (AIN) в отборочных олимпийских соревнованиях к зимним Олимпийским играм 2026 года», — говорится в заявлении.