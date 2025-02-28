Дедлайн по олимпийскому составу фигуристов настал. Почему все молчат?

Правда, для российских фигуристов даже при самом оптимистичном сценарии развития событий глобально изменится только то, что критериев их допуска на Олимпиаду станет меньше. Но один — спортивный — в любом случае никуда не денется. Проходить отбор на квалификационном турнире в Пекине, который состоится в сентябре, все равно придется. И количество наших участников не изменится: по одному в каждой дисциплине. Возвращать нам полную квоту — три фигуриста/пары, которая была до отстранения, точно не будут. Впрочем, прогноз на отбор в усеченном составе положительный: в квалификации будут выступать представители тех стран, которые, мягко говоря, в элиту фигурного катания не входят. Остальные отберутся на Игры на чемпионате мира в марте этого года.