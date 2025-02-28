Дедлайн по олимпийскому составу фигуристов настал. Почему все молчат?

На вопросы нет ответов
О решении допустить россиян до олимпийского отбора ISU объявил в конце декабря, и все последующее время в мире фигурного катания бурлили споры о том, что означают опубликованные в документе критерии, кто из спортсменов под них может не подойти — ну и, наконец, кого в принципе надо отправлять на Олимпиаду. Дедлайном для того, чтобы определиться с одним основным и одним запасным в каждой дисциплине, был назначен последний день февраля.
И вот эта дата наступила — но ясности не сильно прибавилось. Для начала — ISU не ответил за минувший период ни на одну просьбу пояснить, что означает фраза в критериях допуска об ассоциации кандидата на олимпийский отбор или его персонала «любым образом» с персоной, отбывающей дисквалификацию за допинговое нарушение. Вопрос это важный, так как формулировка теоретически оставляет возможность выкинуть из заявки на Олимпиаду некоторых российских фаворитов. А допустить этого нельзя, так как по правилам заменить отсеянного спортсмена будет уже невозможно.
Правда, вместо международной федерации ответ на насущный вопрос дал новоизбранный президент федерации российской Антон Сихарулидзе, лишившийся в феврале, наконец, приставки «и. о.». «Основное — это неучастие самого спортсмена в допинговых скандалах», — отметил он, но не очень ясно, то ли это позиция ISU, то ли то, как сам глава ФФККР ее понял. Нет четкого определения и критерия нейтральности, которым должны соответствовать все российские участники олимпийского отбора. Будут ли считаться его нарушением, например, встречи с руководством страны? Ответа ISU и на этот вопрос не дал.
Все решили еще в Красноярске?
«Надеемся, что те, кто заслуживает участия в олимпийском отборе и Олимпиаде, примут участие», — также заявил Сихарулидзе после выборов президента ФФККР, но и по этому пункту возникли вопросы, как минимум в одной дисциплине. По Аделии Петросян, Александре Степановой/Ивану Букину и Анастасии Мишиной/Александру Галлямову все понятно (при одобрении от ISU), варианты там возможны среди запасных. А вот у мужчин головной боли добавил февральский Финал Гран-при России. Петр Гуменник вынес всех соперников, но, главное, показал при этом такое потрясающие, насыщенное и сложностью, и артистическим мастерством катание, что захотелось воскликнуть — где ж ты был раньше?
А раньше Петр недокручивал прыжки и уступал на главных стартах конкурентам — Владиславу Дикиджи, Евгению Семененко и Марку Кондратюку, из-за чего причин считать его реальным кандидатом на участие в Играх не было. Но в Красноярске все изменилось — Гуменник превратился, если так можно выразиться, в эмоционального фаворита на включение в заявку на олимпийскую квалификацию. К тому же, кажется, приятного глазу иностранных судей, что немаловажно для перспектив завоевать медаль на самих Играх.
Но пошли ли на поводу у этих эмоций в руководстве федерации? Удивительно, но об этом, кажется, не знают даже сами претенденты на участие в олимпийском отборе. Хотя есть несколько косвенных признаков, что решение по заявке на квалификацию было принято еще в Сибири, что называется, не отходя от красноярской арены. Среди них, например, долгие шептания руководителей федерации с тренерами всех основных кандидатов. А еще красноречивый жест вышедшего к прессе Алексея Николаевича Мишина в ответ на вопрос, не стоит ли провести между претендентами дополнительные прокаты. Есть и другие моменты, о которых, наверное, стоит умолчать.
Но, как бы то ни было, если спортсменам и тренерам что-то и сообщили, то они крепко держат язык за зубами. Разводят руками даже те, до кого обычно подобные новости доходят в числе первых. Ну, а появляющиеся в СМИ «инсайды» — просто наиболее вероятные варианты, с которыми сложно ошибиться.
Официально же объявлять состав олимпийской заявки федерация не спешит. Более того, есть вероятность, что огласят их не раньше, чем через несколько недель или даже месяцев. И вот почему. В ситуации, когда у наших, назовем их так, партнеров слишком много рычагов для того, чтобы ослабить потенциал российского представительства на Играх-2026 в фигурном катании, крайне важно не ошибиться. И раскрывать фамилии до того момента, когда по каждой из них придет одобрение Международного союза конькобежцев, значит, только добавить козырей оппонентам.
От нескольких недель до нескольких месяцев
Тем более спешить не надо и еще по одной причине: время сейчас работает в глобальном смысле на российский спорт. Михаил Дегтярев, пришедший в его руководство и занявший два ключевых поста сразу — министра спорта и президента Олимпийского комитета России, — развернул бурную деятельность по возвращению наших атлетов на международную арену. Как результат, пусть и промежуточный, на эту тему заговорили даже в федерациях тех видов спорта, где раньше категорически были против россиян даже в нейтральном статусе.
Ну, а озвученная Шамилем Тарпищевым новость о том, что после изменения устава ОКР, снявшего юридические причины отстранения, в МОК уже прошли предварительные переговоры о снятии «бана» с нашей главной олимпийской организации, вообще стала оглушительной сенсацией со знаком плюс. То есть теоретически нельзя исключать, что на Олимпиаду в Милане российские спортсмены смогут поехать со своим флагом — особенно если Дональд Трамп, если перефразировать шутку нашего прославленного лыжника Александра Большунова, поможет.
Правда, для российских фигуристов даже при самом оптимистичном сценарии развития событий глобально изменится только то, что критериев их допуска на Олимпиаду станет меньше. Но один — спортивный — в любом случае никуда не денется. Проходить отбор на квалификационном турнире в Пекине, который состоится в сентябре, все равно придется. И количество наших участников не изменится: по одному в каждой дисциплине. Возвращать нам полную квоту — три фигуриста/пары, которая была до отстранения, точно не будут. Впрочем, прогноз на отбор в усеченном составе положительный: в квалификации будут выступать представители тех стран, которые, мягко говоря, в элиту фигурного катания не входят. Остальные отберутся на Игры на чемпионате мира в марте этого года.
Наконец, заключительный момент в пользу того, что скорого объявления олимпийского состава фигуристов ждать не стоит. Вообще-то МОК еще не принял решения об участии спортсменов с паспортами России и Белоруссии в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе. Да, в организации говорят о положительной практике прошлогодней парижской Олимпиады, который стоит взять за основу и в отношении следующих зимних Игр. Но формально МОК должен об этом объявить. Только после релиза в организации будет создана комиссия по допуску российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе. А работает она, как показал опыт того же Парижа-2024, небыстро.
На самом деле есть и официальный ответ на вопрос, когда станет известна российская олимпийская заявка фигуристов. «Когда получим информацию из ISU», — сказал еще в Красноярске генеральный директор ФФККР Александр Коган. Во временных же единицах сейчас сформулировать срок ожидания не возьмется никто. Это могут быть несколько недель, могут быть несколько месяцев. Ведь ISU вряд ли даст ответ по нашим спортсменам без консультаций с МОК. А эта организация точно не будет заниматься данным вопросом, пока не изберет нового президента. Произойдет это 20 марта.
Андрей Симоненко