Плющенко назвал победу Костылевой заслуженной

«Три ультра-си в произвольной программе не могут выиграть у пяти ультра-си. Увы, как бы это кому-то ни хотелось. Так же, как компоненты не могут с падением быть выше у тех, кто откатал свою программу идеально чисто и с таким прыжковым контентом. Перед выходом на международный уровень, а особенно сейчас, все тренеры и специалисты должны четко следовать рекомендациям наших судей, слышать все замечания и исправлять все ошибки, чтобы и там также высоко стоять на пьедестале. Наши судьи оценивают спортсменов “здесь и сейчас” — как откатался, столько и получил. И поэтому у нас есть возможность исправлять ошибки, улучшаться от старта к старту и идти к своей цели», — написал Плющенко в Telegram-канале.