Плющенко назвал победу Костылевой заслуженной

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Елена Костылева заслуженно стала победительницей Финала Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров, заявил двукратный олимпийский чемпион и тренер спортсменки Евгений Плющенко.
Турнир завершился в субботу. Бывшая ученица Этери Тутберидзе Костылева одержала победу. Второе место заняла Алиса Двоеглазова, работающая в группе Тутберидзе, она отстала на 1,28 балла. После короткой программы Костылева шла четвертой, уступая Двоеглазовой 4,64 балла, но в произвольной программе опередила соперницу как в технической оценке, так и в компонентах программы. После соревнований Тутберидзе подвергла критике судейство.
«Три ультра-си в произвольной программе не могут выиграть у пяти ультра-си. Увы, как бы это кому-то ни хотелось. Так же, как компоненты не могут с падением быть выше у тех, кто откатал свою программу идеально чисто и с таким прыжковым контентом. Перед выходом на международный уровень, а особенно сейчас, все тренеры и специалисты должны четко следовать рекомендациям наших судей, слышать все замечания и исправлять все ошибки, чтобы и там также высоко стоять на пьедестале. Наши судьи оценивают спортсменов “здесь и сейчас” — как откатался, столько и получил. И поэтому у нас есть возможность исправлять ошибки, улучшаться от старта к старту и идти к своей цели», — написал Плющенко в Telegram-канале.
«Коллеги, я вас поздравляю с заслуженным вторым местом. Это была достойная и интересная борьба. А так, конечно, у наших с вами спортсменов всё впереди, тут я с вами абсолютно согласен», — добавил Плющенко.
Ранее президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе после вступления в должность сказал РИА Новости, что хочет «абсолютно объективного судейства и абсолютно одинакового подхода судей и тренеров к правилам фигурного катания и системе судейства».