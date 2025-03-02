Плющенко поздравил Тутберидзе с «заслуженным вторым местом» у юниорок

Плющенко, не упоминая Тутберидзе, назвал вопрос про «женское» катание весьма спорным для юниорок, а также отметил, что три элемента ультра-си в произвольной программе не могут выиграть у пяти ультра-си, «как компоненты не могут с падением быть выше у тех, кто откатал свою программу идеально чисто».