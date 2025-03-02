Агент Валиевой — о скандале с журналисткой: «Вопиющий случай непрофессионализма, продолжают давить на подростка»

«Уважаемые коллеги журналисты, хочу прояснить произошедший инцидент с Камилой Валиевой. Да, я действительно попросил удалиться журналистку с пресс-конференции в Санкт-Петербурге, и, считаю, имел на это полное право.



1) Организаторы и СМИ были заранее забрифованы — Камила не отвечала и не будет отвечать на вопросы по поводу Олимпиады, медалей и сложившейся ситуации в целом. Все об этом знали, и все равно девушка решила задать свои некорректные вопросы.



2) Этот психологический прессинг, под которым Камила находится уже очень много лет, должен остановиться. Журналисты продолжают пытаться давить на подростка, пережившего тяжелое потрясение, в попытке получить “эксклюзив”. И, скажите честно, если бы мир осуществлял такой психологический прессинг на вашего ребенка, как бы вы поступили на моем месте?



3) Вы знаете, что я максимально лоялен к СМИ и всегда иду на встречу. Исключение — такие вопиющие случаи непрофессионализма. На будущее просьба — всегда оставаться в рамках. Тогда подобных ситуаций просто не случится и все будут довольны. Спасибо» — написал Кудрявцев.