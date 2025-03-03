Валиева проснулась после страшного сна: чемпионка опять вспомнила Олимпиаду

РИА Новости Спорт рассказывает, как фигуристке удалось зарифмовать слова «любовь» и «боль» и перестать видеть Олимпийские игры в страшных снах.
Почему она дрожала
На Олимпиаде в короткой программе командного турнира Валиева каталась настолько звеняще, что обычно описывают штампом «как в последний раз». К сожалению, штамп оказался пророческим. Уже несколько дней спустя разгорелось пламя допингового скандала, и ни одной бабочке в таком чаде было не уцелеть. Тот факт, что Камилу в принципе допустили до соревнований в личном турнире, уже был счастливым случаем. Но стресс и удар по нервам сильно ее подкосили. Она упала с тройного акселя и в целом как будто дрожала, а не порхала бабочкой — сразу минус восемь баллов от собственного результата в выступлении за команду.
Впрочем, неудачный прокат фигуристки под давлением уже не мог обесценить программу, которую через много лет наши потомки наверняка будут называть в числе легендарных, и есть за что.
Два года назад Камила уже вспоминала олимпийскую короткую добрым словом:
«Ровно год назад проходила Олимпиада в Пекине, где я выступала в командном турнире и представила короткую программу In Memoriam. За свой прокат я получила оценку — 90,18, что стало новым олимпийским рекордом. В моей памяти навсегда останется этот день и этот прокат. Вместе с вами вспоминаю, как это было», — написала Валиева в социальных сетях.
Тогда она впервые заплакала на публике
Вот и сейчас. На открытой встрече с болельщиками Камила на вопрос о любимой программе назвала In Memoriam. В переводе с латыни «В память» — лирика из жизни бабочек с глубоким смыслом. Изначально идею программы в интервью Первому каналу Валиева раскрыла так:
«Мне на руку садится бабочка, и я как бы всю программу следую за ней, как за мечтой. И в конце программы я ее ловлю, отпускаю с той мыслью, что я достигла мечты и теперь спокойна. Какая у меня мечта? Пока не скажу. А то не сбудется».
Тут можно и по губам не уметь читать, и сверхсилой сканировать мысли не обладать — все уже понятно. О чем может мечтать 15-летняя сильнейшая в мире фигуристка в олимпийский сезон? Конечно, чтобы в нужный момент у нее все сложилось как надо. Жаль, что эта мечта по состоянию на сегодняшний день у Камилы пока не сбылась.
После рекордного по баллам проката на Гран-при в Сочи Камила призналась, что посвятила выступление бабушке, которая ушла из жизни в 2019 году. Во время общения с журналистами фигуристка не сдержала слез. Кажется, что этот дополнительный смысл во время работы над программой она нашла себе сама. Вряд ли Даниил Глейхенгауз даже при всей своей проницательности мог нащупать важную струну настолько глубоко в душе Камилы.
Композитору Кириллу Рихтеру идея Даниила Глейхенгауза и Этери Тутберидзе понравилась, он посчитал образ бабочки удачной метафорой, а заодно подкрепил мысли Камилы:
«Знаю историю, которую Даниил рассказывает в своей хореографии. Она очень перекликается с достаточно скорбной темой моей музыки. Потому что там получается чистый символизм. Она пытается поймать бабочку, а для меня бабочка всегда была некоторая душа людей, которых уже нет», — говорил Рихтер в интервью для телевидения.
Слезу пробило и у Тарасовой
Даже тренеры и хореографы, не имевшие отношения к постановке, высочайшим образом оценили короткую программу — Илья Авербух называл катание Валиевой гениальным, Сергей Комолов говорил, что магия исполнителя у Камилы лучше всех в мире, Александр Жулин подобрал слово «шедевр». Татьяна Тарасова то плакала от восторга, то восторгалась до слез, и так по кругу.
Помимо задумки и музыки, большую роль в том, что программа сложилась, сыграл костюм. Платье удачное сразу по многим параметрам — оно комплиментарно сидело на фигуре, выделялось среди других на любой разминке благодаря фасону и цвету. Кроме того, фиолетовый во многих культурах — цвет скорби и памяти, а это перекликается и с музыкой, и с идеей программы. Ну и, наконец, юбка оформлена таким образом, что от ветра при движении парит невесомо, как крыло бабочки.
Интересно, что свое первое платье к In Memoriam Валиева продала за сто тысяч рублей на благотворительном аукционе. Тот вариант костюма был не слишком удачным, так что фигуристка успела выступить в нем лишь на «бэшке» в Финляндии и на первом взрослом Гран-при в Канаде. Этого хватило, чтобы понять — не стреляет. Неудивительно, что при всей ценности платья Камила решилась отдать его на благотворительность. С тем самым «фиолетовым крылом бабочки» с Олимпиады она вряд ли бы так поступила.
И все же главное наполнение в этой программе — сама Камила Валиева. Ее взгляд, ее летящие руки, ее осанка и порывы души, подкрепленные максимально сложным техническим набором с тройным акселем, сделали из In Memoriam не просто красивую открытку, а мощное арт-высказывание, по-спортивному непобедимое.
И если произвольная «Болеро» по ходу двух сезонов вызывала вопросы, то с короткой попадание было стопроцентным. Неудивительно, что еще осенью на Гран-при в Сочи Камила обновила мировой рекорд.
Новое тотемное животное
Тот факт, что спустя три года с драматических событий Олимпиады Камила называет самой любимой и запоминающейся именно короткую программу In Memoriam, многое говорит о ее эмоциональном состоянии. Похоже, тема Олимпиады и связанная с ней боль проработана и отпущена. У Камилы получается отделять хорошее от плохого, важное от лишнего, получается принимать и не обесценивать весь свой опыт целиком. Ведь у нее были прекрасные программы «Шторм» и «Девочка на шаре» — можно было бы вспомнить одну из них, будь Пекин-2022 по-прежнему незажившей раной.
Видимо, рана зажила, и это прекрасно. Причем прекрасно не только если Камила захочет вернуться в спорт после дисквалификации. За пределами катка есть жизнь, и у 18-летней девушки не должно быть черных дыр на сердце. Но возможное возвращение мы все же держим в уме — очень жаль потерять бриллиант, все переливы граней которого мы просто не успели рассмотреть.
«Если Камила Валиева сумеет вернуться в профессиональный спорт, это будет потрясающе! Олимпиада — не единственная вершина, и мотивация есть всегда. Если она восстановится, выйдет на лед и вновь начнет побеждать, то станет настоящим примером для многих!» — сказала РИА Новости Спорт Татьяна Тарасова.
Есть такое познавательное развлечение — бабочкарий. Покупаешь куколки бабочек и специальный контейнер для их выращивания, заливаешь шарики гидрогеля водой и ставишь все в теплое темное место. Через несколько дней из серых, как московские пуховики, куколок появляются яркие тропические бабочки. Их нужно кормить сахарной водой раз в день, любоваться во все глаза и не хватать за крылья — очень уж хрупкие. И не забывать, что очень скоро эта мимолетная красота погибнет. В живой природе средняя продолжительность жизни бабочки — от трех дней до недели. В домашних условиях — то же самое.
Пусть все же для Камилы бабочка будет только важной частью художественного образа. В качестве «тотемного животного» стоит подобрать кого-то покрепче и посильнее, а за хрупкость крыльев будут отвечать платье и пластика тела.
Автор: Анастасия Панина