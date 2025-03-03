Валиева проснулась после страшного сна: чемпионка опять вспомнила Олимпиаду

На Олимпиаде в короткой программе командного турнира Валиева каталась настолько звеняще, что обычно описывают штампом «как в последний раз». К сожалению, штамп оказался пророческим. Уже несколько дней спустя разгорелось пламя допингового скандала, и ни одной бабочке в таком чаде было не уцелеть. Тот факт, что Камилу в принципе допустили до соревнований в личном турнире, уже был счастливым случаем. Но стресс и удар по нервам сильно ее подкосили. Она упала с тройного акселя и в целом как будто дрожала, а не порхала бабочкой — сразу минус восемь баллов от собственного результата в выступлении за команду.