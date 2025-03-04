«Я с ней не ругалась». Яркие заявления Родниной о конфликте с Тарасовой

В Москве прошла презентация биографического художественного фильма «Роднина», который посвящен трехкратной олимпийской чемпионке по фигурному катанию. В ходе тематического общения со СМИ великая спортсменка много рассказывала о своем прошлом, но через организаторов пресс-конференции просила журналистов не педалировать тему давнего конфликта с тренером Татьяной Тарасовой. И все-таки полностью обойти этот щекотливый вопрос не удалось, и тогда Ирина Константиновна попыталась сгладить углы. «Я с ней не ругалась. Если мы с ней не общаемся, это не значит, что у нас был скандал», — заявила прославленная фигуристка. Значит ли это, что примирение двух легенд реально?
Кричала, что мы наступаем на горло ее песне
Под руководством Тарасовой Роднина вместе со своим партнером Александром Зайцевым выиграли два олимпийских золота (1976, 1980). К специалисту, которая тогда только начинала тренерскую карьеру, перспективный дуэт перешел в 1974 году, обвинив своего прежнего наставника Станислава Жука в деспотизме. Считается, что сотрудничество Татьяны Анатольевны с золотой парой — это классика советского фигурного катания, хотя характер у дочери великого советского тренера тоже не сахар. Другие ее ученики, Наталья Бестемьянова и Алексей Ягудин, рассказывали, что тренер в воспитательных целях била их по лицу. Сама Роднина в интервью НТВ признавалась, что была не восторге от работы Тарасовой.
«Когда встал тяжелый вопрос, что мы с Жуком больше не сможем работать, надо было отпустить друг друга. Естественно, после него идти к другому тренеру очень тяжело. Татьяна Анатольевна в тот момент начала ярко проявляться в программах. Мне показалось, она способна помочь, — вспоминала трехкратная олимпийская чемпионка. — Я понимаю, что и ей с нами было очень тяжело. Тарасова очень часто кричала, что мы наступаем на горло ее песне. Мы ей тоже не давали спуска: она творила только под нашим контролем». Как бы то ни было, Роднина под началом Тарасовой в 1980 году сумела триумфально завершить карьеру фигуристки. Но, едва начав собственную карьеру тренера, поссорилась с бывшей наставницей.
В 1981 году Роднина пригласила сотрудничать хореографа Елену Черкасскую, которая на тот момент работала с Тарасовой. Татьяна Анатольевна была против, но трансфер состоялся — с тех пор началась взаимная неприязнь двух легенд. Звездные женщины неоднократно публично резко высказывались друг о друге. Тарасова, в частности, утверждала, что Роднина возила Черкасскую на соревнования с четвертой стадией рака. А Ирина Константинова отрицала обвинения фразой, что у ее оппонентки «давно слетело что-то с мозгами». «У нас нет отношений. Это нормально в спорте. Очень тяжело с кем-то дружить при такой работе и конкуренции», — высказывала Роднина свою позицию на НТВ.
Именно со мной она стала великой
И вот теперь, после десятилетий вражды, Роднина сделала заявления, которые можно трактовать как примирительные.
— Вы бы хотели, чтобы этот фильм посмотрела Татьяна Анатольевна? — спросили Ирину Константиновну на пресс-показе картины «Роднина».
— Это ее право. При чем тут мое желание?
— Может быть, этот фильм станет отправной точкой вашего примирения?
— Я с ней не ругалась. Вы были свидетелем? Если мы с ней не общаемся, это не значит, что у нас был скандал. Я что, должна со всеми общаться? Почему вы меня наделяете тем, на что вы не имеете права?
— Как она в фильме показана?
— Там более собирательный образ, чем по жизни. Наверное, у авторов фильма и даже у меня было больше желания показать тренера. Потому что про Тарасову много сделано, и мы ее больше знаем, — приводит слова Родниной «Матч ТВ».
Справедливости ради, трехкратная олимпийская чемпионка, которая никогда не лезла за словом в карман, обычно высказывалась о давнем конфликте довольно сдержанно. В отличие от Татьяны Анатольевны. В интервью «СЭ» легендарный тренер с обидой говорила о бывшей ученице так: «Сейчас ей кажется, что она сама себя тренировала. Ну пусть она этим живет. Я не против. Мне все равно. Мне даже жаль Иру, когда я ее слышу. Ведь именно со мной она стала великой. За шесть лет выиграла две Олимпиады, пять раз побеждала на чемпионатах мира. Но вот такой она человек, с таким характером. Я всегда это знала, но лезла из кожи вон: не могла позволить себе, чтобы Ира была второй, а не первой».
13 февраля этого года Роднина поздравила Тарасову с 78-м днем рождения. «Тарасова была моим компаньоном в достижении тех результатов, которые я показывала, — заявила Ирина Константиновна в интервью Sport24. — Хотела бы, чтобы наши отношения нормализовались? А что у нас ненормально? Откуда известно, что у нас сложные отношения? Если Тарасова рассказала, тогда у нее и надо спрашивать. У меня нет проблем с общением. Если мы в разных сферах деятельности, то как мы должны общаться?».