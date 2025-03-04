«Я с ней не ругалась». Яркие заявления Родниной о конфликте с Тарасовой

Справедливости ради, трехкратная олимпийская чемпионка, которая никогда не лезла за словом в карман, обычно высказывалась о давнем конфликте довольно сдержанно. В отличие от Татьяны Анатольевны. В интервью «СЭ» легендарный тренер с обидой говорила о бывшей ученице так: «Сейчас ей кажется, что она сама себя тренировала. Ну пусть она этим живет. Я не против. Мне все равно. Мне даже жаль Иру, когда я ее слышу. Ведь именно со мной она стала великой. За шесть лет выиграла две Олимпиады, пять раз побеждала на чемпионатах мира. Но вот такой она человек, с таким характером. Я всегда это знала, но лезла из кожи вон: не могла позволить себе, чтобы Ира была второй, а не первой».