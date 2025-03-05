«Любимые ведущие — Нагиев и Ургант». Роман Костомаров сравнил себя с цирком на льду и придумал вопрос Овечкину

— У меня с Сизероном вообще никаких личных отношений не было, слава богу! (Смеется.) А, вы про заочные… А что такого, что вернулся? Пападакис тоже выступает на льду и тоже катается с девушкой. Пусть выступает, пусть делают что хотят у себя во Франции — или где они это делают, в Америке, Канаде. Я не слежу за ними. Если ей нравится кататься с девочкой, а ему, может быть, с мальчиком захочется — пусть катаются! Я препятствовать этому не буду (движение ЛГБТ признано в нашей стране экстремистским и запрещено. — Прим. «СЭ»).