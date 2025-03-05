Медведева о роли в сериале «Универ. Молодые»: «Да, это камео, но я не похожа на себя в жизни. Моя героиня — немного зазвездившаяся»

Это мой не первый опыт работы в сериале, но в комедийном масштабном проекте я ранее точно не участвовала. Это первый раз, когда у меня было несколько съемочных дней подряд. Конечно, я понимаю, что могла где‑то ошибаться, но ведь это тоже часть процесса", — сказала двукратная чемпионка мира.