Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведева о роли в сериале «Универ. Молодые»: «Да, это камео, но я не похожа на себя в жизни. Моя героиня — немного зазвездившаяся»

Премьера «Универ. Молодые» состоится на ТНТ в понедельник, 10 марта. Медведева появится на экране в роли самой себя.

Источник: Спортс"

"Да, это камео, но я в этом сериале не похожа на себя в жизни. Моя героиня — немного зазвездившаяся Женя Медведева, самая популярная девочка. Конечно, в реальности я так себя не веду, ха‑ха!

Это мой не первый опыт работы в сериале, но в комедийном масштабном проекте я ранее точно не участвовала. Это первый раз, когда у меня было несколько съемочных дней подряд. Конечно, я понимаю, что могла где‑то ошибаться, но ведь это тоже часть процесса", — сказала двукратная чемпионка мира.

Евгения Медведева снялась в сериале «Универ. Молодые».