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Евгения Медведева: «Москва — без прикола абсолютно, самый удобный и комфортный город для жизни»

— Назови любимую страну и любимый город.

Источник: Спортс"

— Знаете, сколько угодно могу путешествовать, в разные уголки нашей планеты, реально, без прикола абсолютно, самый удобный и комфортный город для жизни — это Москва. Я как раз таки сторонник того, о чем пел Муслим Магомаев. Лучший город земли — это Москва, все.

А так, конечно же, Япония, у меня много впечатлений, много воспоминаний связано с этой страной. Всю ее объездила вообще вдоль и поперек, знаю очень много всякого-разного. Помимо нее, назову еще Францию, — сказала Медведева в видео «ФК Динамо Москва».