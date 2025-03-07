Медведева о спорте: «Абсолютно не скучаю. Сборы в Новогорске для всех фигуристов — тюрьма, ад адовый»

— Сейчас, конечно, не каждый день. Когда знаю, что впереди ледовое шоу — провожу несколько тренировок. Мне обычно нужно две-три, чтобы прийти в себя. Сейчас я уже «лайтовая» фигуристка. Не прыгаю из-за того, что старые травмы дают о себе знать. Физически себя берегу, чтобы эти травмы не мешали в жизни.