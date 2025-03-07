Евгения Медведева: «В спорте я Роналду, а когда завершила карьеру — Месси. Больше хочется поговорить с Месси, он кажется человечнее. У Роналду же должно быть все вылизано — он и

— Вот поэтому мне и хочется с ним больше поговорить, потому что, как мне кажется, в разговоре Месси более человечный и может больше рассказать. Роналду — это про дисциплину, мы все видели, как он тренируется и готовится к турнирам и важнейшим матчам, то там как будто бы нам и не расскажут, какой-то интересной подноготной.