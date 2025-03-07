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Колобков о словах Медведевой про Новогорск: «Предположу, что Евгения говорит о тяжелых тренировках, а не о самой базе. Это потрясающее место, одно из лучших в мире»

Ранее двукратная чемпионка мира заявила, что абсолютно не скучает по спорту: «Каждое лето стабильные два месяца в Новогорске. Новогорск для всех фигуристов — тюрьма, ад адовый».

Источник: Спортс"

«Прочел высказывание нашей замечательной фигуристки Евгении Медведевой о сборах в Новогорске. Вспоминает она их словами “тюрьма” и “ад адовый”. Предположу, что уважаемая спортсменка говорит о тяжелых тренировках и упорной работе, а вовсе не о самой базе.

Мне есть с чем сравнить. Новогорск, Озеро Круглое, Кисловодск, «Весна» в Сочи, база в Алексине, где тренируются паралимпийцы, Бронницы для гребцов — это действительно потрясающие места, одни из лучших в мире.

Мне довелось провести две недели в Швейцарии, на базе национальных сборных. Место красивое, но для работы не особо подходящее — скучно, не хватает комфорта. А наши базы создают все условия для подготовки спортсменов.

В СССР и России огромное внимание уделяли централизованной системе подготовки: спортсмены могли проводить на сборах до 260−270 дней в году, полностью погружаясь в тренировки. Проживание, питание, режим — все на высшем уровне, чтобы спортсмен мог сосредоточиться только на тренировках", — написал олимпийский чемпион по фехтованию, бывший министр спорта РФ Павел Колобков.