Колобков о словах Медведевой про Новогорск: «Предположу, что Евгения говорит о тяжелых тренировках, а не о самой базе. Это потрясающее место, одно из лучших в мире»

В СССР и России огромное внимание уделяли централизованной системе подготовки: спортсмены могли проводить на сборах до 260−270 дней в году, полностью погружаясь в тренировки. Проживание, питание, режим — все на высшем уровне, чтобы спортсмен мог сосредоточиться только на тренировках", — написал олимпийский чемпион по фехтованию, бывший министр спорта РФ Павел Колобков.