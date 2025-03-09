Алиев о долголетии в спорте: «Восхищаюсь Овечкиным и Роналду. Они для меня являются примером»

— Это очень много. Наверное, нет. Если меня откинуть лет на 8 назад, я бы рассматривал. Сейчас вообще жизнь по-другому складывается, что так далеко даже, может быть, и не смотреть. Мне будет 30 лет, это очень тяжело для организма. Совершенно другой спорт. Это не спорт: бей, беги, сказали — делай. Тут больше надо работать с головой, духовные практики, йога, — сказал Алиев.