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Алиев об Олимпиаде-2026: «Если наши пацаны выстоят, то смогут хороший результат показать. Не только в топ-5 и в тройку попасть, но даже победа»

"Кого бы отправил на Олимпиаду? Я считаю, что сейчас такое время наших парней, когда многие на пике находятся. Я, наверное, соглашусь с тем, что на Олимпийских играх, где сами знаете, что всё что угодно может произойти, если наши пацаны выстоят, то смогут хороший результат показать.

Источник: Спортс"

"Кого бы отправил на Олимпиаду? Я считаю, что сейчас такое время наших парней, когда многие на пике находятся. Я, наверное, соглашусь с тем, что на Олимпийских играх, где сами знаете, что всё что угодно может произойти, если наши пацаны выстоят, то смогут хороший результат показать. Не только в топ-5 и в тройку попасть, но даже победа. Помним, что в 2018 году с четвертого на первое место прыгнули.

Я верю в тех, кто поедет. Я всегда солидарен с решениями (федерации). Точно буду болеть. Буду с верой, что они смогут добиться всего и выступить достойно. Это будет историческая… штука", — сказал чемпион Европы Дмитрий Алиев.