Билан о роли Рудковской в фигурном катании: «Она вкладывается в это дело, бизнес, но он связан с искусством и спортом. Такие люди очень нужны»

— Не смешивайте одно с другим, пожалуйста, вы путаете понятия. Мой крестный сын Александр Плющенко тоже занимается коньками. А детей куда отдают? Туда, во что верят. Понимаете? Они просто показывают, как они его отдали в фигурное катание. Вам все ключи уже раздали, мне кажется, можно отмыкать двери и получать ответы. Только надо быть внимательными.