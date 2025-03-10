Чемпиона России по фигурке не взяли на олимпийский отбор даже запасным? Об этом говорят несколько фактов

Несмотря на прошедший 28 февраля дедлайн подачи заявок в ISU, федерация не стремится публично озвучивать свой выбор. Если в трех дисциплинах круг потенциальных претендентов достаточно узкий, то в мужском одиночном катании чиновникам пришлось рассматривать нескольких кандидатов. Списки фигуристов, конечно, отправили — только вот итоговое распределение фигуристов знают лишь избранные.
Судя по высказываниям генерального директора ФФККР Александра Когана, фамилии спортсменов раскроют позже. Не исключено, что до широкой общественности информация дойдет к концу весны или даже летом.
«Решение будет озвучено, когда к нам вернется информация из ISU, — тогда и ждать. Когда именно это произойдет, зависит не от нас», — заявил Коган после финала Гран-при в Красноярске.
Тем не менее по косвенным признакам можно сделать какие-то выводы. Наибольший интерес, опять же, вызывают одиночники — там на два места (основа и запас) претендуют четверо парней.
После чемпионата России казалось, что не взять на отборочный турнир в Пекин Владислава Дикиджи будет огромной ошибкой. В Омске он выиграл благодаря своей стабильности, да и чаще всего место на главных стартах было практически гарантировано чемпиону. Все карты спутал финал Гран-при, где Дикиджи не вошел в топ-3.
«Матч ТВ», например, утверждает, что в заявке федерации Владислава не оказалось, а в списке для ISU числятся Петр Гуменник и Евгений Семененко. Поначалу этот инсайд выглядел уж слишком неправдоподобно — как в свете последних двух сезонов можно было отцепить Дикиджи? Но, видимо, федерация действительно посчитала Евгения достойнее.
В конце февраля практически весь российский топ отправился на турнир на Байкале. Первое время все детали происходящего в Сибири держались в строжайшей тайне — лишь по возвращении фигуристы начали публиковать контент с озера.
Владислав же шокировал болельщиков исполнением на природном льду четверного акселя. Даже в привычных условиях элемент нельзя назвать стабильным — на прыжковом чемпионате фигурист приземлил прыжок лишь один раз из трех. Никто, кроме присутствовавших на Байкале, не знает, сколько попыток потребовалось Дикиджи, чтобы заснять красивый ролик. Но стал бы спортсмен так рисковать, если бы ему светила поездка на Олимпиаду? Вряд ли. Это же просто глупо.
Еще одно косвенное доказательство — ранний анонс шоу Евгения Плющенко, где фигурист заявлен в главной роли. Премьера «Белоснежки» запланирована на новогодние праздники: выступать на «ВТБ Арене» спортсмены будут с 27 декабря по 4 января.
Шоу за месяц до Олимпиады рискует оказаться слишком дорогим удовольствием. Особенно в текущих условиях, когда максимально от страны попадет по одному участнику в каждой дисциплине — на единственного фигуриста наверняка свалится все давление и определенные ожидания.
Конечно, всегда можно сказать, что артистов ближе к гастролям можно легко заменить в случае определенных обстоятельств — такие моменты случались и в команде Плющенко. Только вот в совокупности с четверным акселем картина складывается совсем не радужная в плане олимпийских перспектив Влада. Жаль, что даже стабильность и очевидный прыжковый талант, похоже, недостаточные аргументы для решения в пользу действующего чемпиона страны.