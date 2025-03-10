Чемпиона России по фигурке не взяли на олимпийский отбор даже запасным? Об этом говорят несколько фактов

Владислав же шокировал болельщиков исполнением на природном льду четверного акселя. Даже в привычных условиях элемент нельзя назвать стабильным — на прыжковом чемпионате фигурист приземлил прыжок лишь один раз из трех. Никто, кроме присутствовавших на Байкале, не знает, сколько попыток потребовалось Дикиджи, чтобы заснять красивый ролик. Но стал бы спортсмен так рисковать, если бы ему светила поездка на Олимпиаду? Вряд ли. Это же просто глупо.