«Любовь с Утяшевой рухнула из-за сплетни»: каких женщин боготворил Ягудин

«Денег не хватало, пришлось съехать в коммуналку»
Мама Алексея Зоя после ухода мужа из семьи взвалила все заботы на себя. Денег не хватало, так что из квартиры им пришлось съехать в комнатку в коммуналке, где жили бабушка и дедушка, и вести быт вместе.
В детстве мальчик часто болел, а мама закаляла и лечила его как могла. Как-то им подвернулось фигурное катание. Леша начал заниматься, а мама заметила, что болезни стали редкими, аллергия совсем прошла и в целом сын как-то окреп. Так, сама не будучи спортсменкой, она с головой нырнула в новое дело. После работы приходила на каток, слушала, какие замечания делает сыну тренер. А потом тренировала его сама на открытом льду.
«Мама у меня требовательная — поблажек не давала. В будни по вечерам возила на открытый каток завода ЗИЛ. “Десять из десяти сделаешь идеально — и уходим”, — говорила мне мама. Прыгаю раз, другой — все хорошо, а восьмой срываю. И все заново. Ноги страшно мерзли — спасали сшитые бабушкой теплые фланелевые чехлы, которые я натягивал прямо на коньки. Я прыгал и прыгал, пока не получалось десять из десяти. Жестко, зато эффективно», — говорит Алексей.
«Мама добилась того, что я стал уделять равное внимание учебе в школе и тренировкам. Она проверяла мои домашние задания. Никогда не указывала, где ошибки, а только констатировала факт их наличия. Я часами бился над задачками по математике и не ложился спать, пока не решал их».
В какой-то степени справедливо сказать, что Зоя Ягудина посвятила жизнь единственному сыну. Алексей так описывает разговор с мамой по поводу рождения брата или сестры:
«Я спросил маму, не собирается ли она снова выйти замуж и не появится ли у меня братишка или сестренка. Ее ответом было: “Алексей, мне хватает забот с тобой, у меня не будет других детей”. Я почувствовал, что мои глаза наполняются слезами».
«50 минут “Санта-Барбары” были для меня счастьем»
Бабушка Алексея Мария Блохина пережила блокаду Ленинграда и потеряла всю семью. Она помогала дочери в воспитании внука, водила его в школу и забирала домой, кормила, — иногда прямо в трамвае, потому что поесть дома не было времени. Заботилась, жалела и поддерживала. Запаса любви к жизни, полученного от бабушки, Ягудину, похоже, хватит на три жизни вперед.
«Сериал “Санта-Барбара” начинался в 8 или 9 часов вечера, и я подгадывал ужин под это время. Ел очень медленно, ложка за ложкой. Мама сидела напротив, ждала, когда я закончу с супом и буду дальше делать домашнее задание. “Ну что, доел?”. И тут вступалась бабушка: “Зоя, ну он съел только одну тарелку супа. Ну он же голодный. Ещё”. Я говорил: “Конечно же, ещё”. Начиналась вторая тарелка супа. “Санта-Барбара” шла. Эти 50 минут были для меня счастьем», — рассказывает Ягудин.
Благодарность к двум самым важным женщинам в жизни Алексей несет через годы. Начав немного зарабатывать, он стал помогать семье. С призовых за победу на чемпионате Европы 1998 года купил квартиру.
«Я был безмерно счастлив, когда купил маме с бабушкой квартиру. Дом еще не был построен, поэтому мы могли спланировать ее на свой вкус. Я пребывал в восторге и упивался осознанием того, что две мои самые дорогие женщины будут жить в просторной отдельной квартире».
Выступая в Санкт-Петербурге, Ягудин всегда приглашал на каток родных и объявлял в микрофон, что в зале присутствуют его мама и бабушка. Сейчас бабушки, к сожалению, уже нет в живых.
«С Батыршиной не смогли бы ужиться»
Когда Ягудин только перешел к Тарасовой, она хлестко, но любя прикладывала его званием «летающая табуретка». Прыгать и вращаться он любил и делал это прекрасно, но в вопросах хореоподготовки до идеала сильно недотягивал. Этому есть объяснение — единственными уроками хореографии, которые Алексею давали в детстве, были нечастые уроки балета от жены его первого тренера Александра Майорова. Такое было время — будущий олимпийский чемпион катался на маленьком катке в помещении бывшей церкви Оптина Пустынь (там же, кстати, тренировались и Белоусова/Протопопов) и делал плие и арабески в катакомбах этой же церкви.
«Слева от моста Лейтенанта Шмидта, там, где гавань, была церквушка. Потом специально для великих Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова из нее сделали каток. Малюсенький квадрат был поделен на ледовую площадку без бортиков — огромный чан с замерзшей водой — и хореографический зал», — вспоминает Алексей.
Это сейчас Ягудин известен как великий артист. Многое ему дали занятия в группе Алексея Мишина, бесконечно многое — тренировки у Татьяны Тарасовой и всех специалистов, которых она привлекала. Но минимально необходимую базу заложила все же Ирина Майорова. Ягудин занимался с ней до момента, пока она вместе с мужем не эмигрировала в Швецию.
Что касается самой Тарасовой, то ее без лукавства и преувеличения Ягудин называет второй мамой.
«На льду она была неумолимой, даже безжалостной, а вне его вела себя как мать, постоянно справляясь о моем самочувствии. Нет, она не вторгалась в мою личную жизнь, более того, ни разу не переступала порога моей комнаты. При этом она следила, чтобы я пораньше отправлялся в постель, правильно питался и не нарушал режим».
«Наверное, влюбляться я начал еще в яслях. Просто этого не запомнил. Зато хорошо помню первую любовь в школе. Ухаживал за девочкой как все мальчишки — дергал ее за волосы, за одежду. Что-то дарил».
Когда Ягудин стал чемпионом мира и Европы, у него случились романы с гимнастками Яной Батыршиной и Ляйсан Утяшевой. Проводя много времени на базе сборной в Новогорске, Алексей уже тогда замечал красоту «художниц» и чувствовал родство душ. Спортсменка всегда поймет спортсмена, но в какой-то момент это родство может сыграть против отношений.
«В турне я думал о Яне (Батыршиной), скучал по ней и не мог дождаться, когда увижу ее вновь. Мне было грустно, когда Яна уехала на спортбазу, хотя мы оба понимали, что у нас ничего не получится. Столкнулись два сильных характера. Мы попросту не смогли бы ужиться. Каждый тянул одеяло на себя», — пишет Ягудин.
Отношения с Утяшевой разрушились из-за сплетен вокруг двух молодых популярных спортсменов и отъезда Ягудина в Америку. Вот как Ляйсан прокомментировала это для «7 дней»:
«В 19 лет я была наивная, как ребенок. Например, не понимала, как опасны сплетни, которые начали раздувать вокруг меня, — что кроме Ягудина у меня есть еще какие-то поклонники. И хотя Леша не выяснял отношений, эти разговоры отдаляли его от меня. А потом он уехал в Америку на три месяца, и там быстро нашлись девушки, пожелавшие скрасить его одиночество. Еще бы — за таким видным мальчиком всегда охотятся “акулы”.
Тарасова помогла выбрать кольцо, но он его так и не вручил
Самое сильное чувство дототьмянинской эпохи у Ягудина было, пожалуй, к олимпийской чемпионке Елене Бережной.
Они начали общаться на соревнованиях. Поначалу это было исключительно дружбой, но со временем чувства трансформировались во что-то большее. Алексей стал задаваться вопросом, не влюбился ли он, и в конце концов начал отвечать себе утвердительно. Им редко удавалось побыть рядом более получаса, так что разлука только усиливала остроту восприятия. Подготовку к чемпионату мира 1998 года Ягудин проводил в Финляндии, Бережная была в России: за две недели фигурист потратил 300 долларов на междугородние звонки.
Не получив от Елены однозначного ответа по поводу статуса их отношений, Алексей решил действовать радикально. Он рассказал обо всем Тарасовой и признался, что хочет сделать Лене предложение. Татьяна Анатольевна поддержала ученика и даже помогла ему выбрать кольцо. Но оно так и осталось неврученным: «То, что казалось мне любовью, в конце концов оказалось лишь увлечением. Я так и не вручил кольцо Лене, а она, полагаю, даже не догадалась о моих намерениях».
«…а я — отец-раздолбай»
Ягудин рассказывает, что в 18−19 лет он очень хотел жениться, иметь семью, двоих детей и собак. На каждую понравившуюся девушку смотрел как на невесту. «Мама спрашивала меня: “А что ты так на эту девушку смотришь?” Я отвечал: “Смотрю как на будущую мать своих детей”, чем приводил маму в шок».
Затем в его сознании что-то поменялось, он сам связывает это с переездом в Россию: «Здесь, можно сказать, рассадник порока. В том плане, что повсюду красота такая, что в двух словах не описать. В один день видишь красавицу, думаешь — вау! На следующий — то же самое. И кажется, что дальше будет лучше, хотя не в этом главное».
У них уже было две дочери, когда 22 февраля 2016 года они решили официально оформить отношения. Причем сделали это в Красноярске по ходу тура «Любимые фильмы о главном на льду». Не было белого платья и фаты (было стильное черное с черными лодочками на шпильке), обошлось без толп журналистов и лишних глаз. Штамп ничего не изменил в их случае, когда и без штампа все было понятно.
«Конфликтов в семейной жизни у нас практически не бывает. Не из-за чего: взгляды на работу и воспитание детей у нас с Танюшей совпадают, поэтому ругаться причин нет. К тому же у нас в семье грамотное распределение ролей: Таня — серьезная, вдумчивая мама, а я этакий отец-раздолбай. Такой контраст помогает нам сохранять баланс в отношениях и жить мирно. Да и поругаться с Таней сложно, она очень добрая и человечная», — говорит фигурист.
У людей бывает разный путь к счастью. Думается, Алексей Ягудин без сомнений может назвать себя счастливым человеком.
В материале использованы цитаты из книги Алексея Ягудина «НаPROлом».
Анастасия Панина