«Любовь с Утяшевой рухнула из-за сплетни»: каких женщин боготворил Ягудин

«В 19 лет я была наивная, как ребенок. Например, не понимала, как опасны сплетни, которые начали раздувать вокруг меня, — что кроме Ягудина у меня есть еще какие-то поклонники. И хотя Леша не выяснял отношений, эти разговоры отдаляли его от меня. А потом он уехал в Америку на три месяца, и там быстро нашлись девушки, пожелавшие скрасить его одиночество. Еще бы — за таким видным мальчиком всегда охотятся “акулы”.