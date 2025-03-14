Кубок Первого канала по фигурному катанию. Жеребьевка начнется в 18:00 по московскому времени

Соревнования пройдут 15−16 марта.
Кубок Первого канала по фигурному катанию.
Челябинск.
Жеребьевка.
Начало — 18:00 по московскому времени, прямая трансляция — сайт Первого канала.
Команда красных (капитан — Алина Загитова).
Команда синих (капитан — Анна Щербакова).
Команда белых (капитан — Александра Трусова).
Состав участников.
Мужчины: Владислав Дикиджи, Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Петр Гуменник, Глеб Лутфуллин, Макар Игнатов, Даниил Самсонов, Дмитрий Алиев, Николай Угожаев, Николай Колесников, Лев Лазарев, Никита Сарновский.
Женщины: Аделия Петросян, Алина Горбачева, Анна Фролова, Дарья Садкова, Софья Муравьева, Ксения Гущина, Софья Акатьева, Вероника Яметова, Ксения Синицына, Елизавета Андреева, Алиса Двоеглазова, Елена Костылева.
Танцы на льду: Василиса Кагановская — Максим Некрасов, Елизавета Пасечник — Дарио Чиризано, Екатерина Миронова — Евгений Устенко.
Пары: Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев, Наталья Хабибуллина — Илья Княжук.
Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию в Челябинске.