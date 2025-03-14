ТАСС: фигуристка Петросян пропустит Кубок Первого канала

Петросян 17 лет, она тренируется в группе Этери Тутберидзе. Фигуристка трижды выигрывала Гран-при России, также спортсменка является двукратной победительницей чемпионата страны (2024, 2025). Петросян становилась серебряным призером первенства России среди юниорок (2021) и чемпионата России по прыжкам (2024). В текущем сезоне Петросян побеждала на этапах Гран-при России в Казани и Москве.