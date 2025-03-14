Медведева о травме Галлямова: «Больше вопросов возникает из-за вот этого заигрывания — “пальчик порезал”. Что за детский сад»

Р-Спорт" 1 марта сообщил о травме фигуриста, но Галлямов назвал эту информацию ложной и показал в телеграм-канале порез пальца. Позже новость о травме ноги подтвердилась.
«Насколько я понимаю, Саша в своем телеграм-канале как-то подколол журналистов, которые, якобы, напридумывали себе. А на самом деле у него палец. Но они на самом деле не придумывали. Он и журналистов опустил немножко и вроде не прав оказался», — сказала Анастасия Скопцова.
«Мне кажется, больше вопросов возникает из-за вот этого заигрывания: “Пальчик порезал”. Если вы хотите разобраться, если вы хотите подождать немножко или вообще замять эту тему — зачем апеллировать пальчиком? Что за детский сад», — отметила двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.
"Я бы не стал рисковать и перед ответственным сезоном выходить на лед, где, во-первых, ветром сдувает, а во-вторых, надо действительно площадку метров 10 выучить.
Где есть какие-то каверзные моменты, какие-то трещины, чтобы в них не попасть. Если попасть во вращение, то не дай бог… По инерции тело продолжает крутиться. А конек встает, и все. Страшно", — добавил олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев.
Что самое глупое в истории с травмой Галлямова.