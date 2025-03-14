Медведева о травме Галлямова: «Больше вопросов возникает из-за вот этого заигрывания — “пальчик порезал”. Что за детский сад»

«Насколько я понимаю, Саша в своем телеграм-канале как-то подколол журналистов, которые, якобы, напридумывали себе. А на самом деле у него палец. Но они на самом деле не придумывали. Он и журналистов опустил немножко и вроде не прав оказался», — сказала Анастасия Скопцова.