Медведева о Cизероне и Фурнье-Бодри: «Есть вероятность, что им будут занижать оценки, потому что все привыкли к эталонному катанию с Пападакис»

Эти два спортсмена могут как сделать что-то очень интересное. И как мы уже знаем, есть опыт гениальных спортсменов, которые вставали в пару и, к сожалению, у них не получалось, не было такого симбиоза.
Сейчас не приведу пример, было много спортсменов, которые пытались встать в пару… Я не подготовился к этому вопросу, но они точно были", — сказал олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев.
"Очень сложно из-за того, что они такой огромный путь до олимпийского серебра, потом до золота прошли с Габриэлой, и сейчас он выйдет в новый сезон с новой партнершей. Я уверена, что им понадобится пара сезонов точно, для того, чтобы нам всем, особенно судьям, намылить глаз, что это абсолютно новая пара.
Естественно, это будет так: «С Габриэлой было лучше». Есть вероятность, что на этом фоне им и оценки будут занижать, потому что все равно все привыкли к эталонному катанию, как Пападакис — Сизерон.
Есть Сизерон, нет Пападакис — что-то новое такое, людям надо привыкнуть«, — отметила двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в шоу “Каток” на ютуб-канале “ДоброFON”.
«Я мог вернуться на лед только с ней». Сизерон возобновил карьеру, но без Пападакис.