Медведева о Cизероне и Фурнье-Бодри: «Есть вероятность, что им будут занижать оценки, потому что все привыкли к эталонному катанию с Пападакис»

"Очень сложно из-за того, что они такой огромный путь до олимпийского серебра, потом до золота прошли с Габриэлой, и сейчас он выйдет в новый сезон с новой партнершей. Я уверена, что им понадобится пара сезонов точно, для того, чтобы нам всем, особенно судьям, намылить глаз, что это абсолютно новая пара.