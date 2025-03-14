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«Попала в трещину, ударилась головой и сломала руку. Ходила в гипсе». Медведева рассказала о травме, которую получила на Байкале

"Я как человек, который на Байкале ломал руку — знаю, что такое байкальские трещины. Я ездила туда примерно в такое же время, как ездили ребята. И я попала в трещину — слава богу, не ногу [сломала], нога как-то из этой огромной трещины выскочила, и я упала на руку.
Источник: Спортс"

"Я как человек, который на Байкале ломал руку — знаю, что такое байкальские трещины. Я ездила туда примерно в такое же время, как ездили ребята. И я попала в трещину — слава богу, не ногу [сломала], нога как-то из этой огромной трещины выскочила, и я упала на руку. Я ходила в гипсе.

Мы там снимали рекламную кампанию для бренда. Я каталась во время съемок, зашла во вращение, подул ветер, и во время вращения я не заметила, как меня снесло на пять метров, потому что лед в принципе гладкий. А там во-о-от такая вот трещина. Меня снесло, я во время вращения попала лезвием в эту трещину.

Хорошо, что у меня выскочила нога, мог бы быть перелом. Просто вылетела, ударилась головой, еще и на руку упала. И потом полтора месяца ходила в гипсе. Такое было после Байкала«, — сказала двукратная чемпионка мира в шоу “Каток” на ютуб-канале “ДоброFON”.

Фигуристы+Байкал = ❤️ Катались на «буханке», прыгали сальто, пили из озера.