«Попала в трещину, ударилась головой и сломала руку. Ходила в гипсе». Медведева рассказала о травме, которую получила на Байкале

Мы там снимали рекламную кампанию для бренда. Я каталась во время съемок, зашла во вращение, подул ветер, и во время вращения я не заметила, как меня снесло на пять метров, потому что лед в принципе гладкий. А там во-о-от такая вот трещина. Меня снесло, я во время вращения попала лезвием в эту трещину.