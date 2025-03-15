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Туктамышева о командных турнирах: «Атмосфера просто потрясающая. С одной стороны, очень расслабленная, но в то же время все участники сконцентрированы»

"Japan Open-2011 был для меня первым таким крупным турниром. В том сезоне я начала выступать во взрослых соревнованиях и сразу же начала год с Japan Open. Это было что-то невероятное — буря эмоций.

У нас было три команды: Европа, Америка и Азия. Помню, что, как и на большинстве последующих командных турниров, атмосфера тогда была просто потрясающая. С одной стороны, очень расслабленная, но в то же время все участники были сконцентрированы.

Для меня было в новинку, что можно быть в таком спокойном состоянии на соревнованиях, общаться с другими фигуристами. Опыта у меня было не так много, а тут сразу рядом именитые спортсмены, я с ними в одной команде. Было непередаваемо!

На командных чемпионатах мира в Японии (World Team Trophy) атмосфера праздника чувствуется еще больше. Разница есть: ведь Japan Open проводится в самом начале сезона, а ЧМ — в самом конце, после обычного чемпионата мира. И эмоции там абсолютно другие — все понимают, что главный старт прошел. И там особенно ощущается, что теперь можно насладиться процессом, откатать в удовольствие.

Это важное соревнование, но в любом случае ты волнуешься меньше, чем на чемпионате мира. По крайней мере, у меня было именно так.

Есть и другие различия. На World Team Trophy у нас 6 команд. Команд больше, спортсменов — тоже. Поэтому и конкуренция выше, и интрига острее, и внимания турнир привлекает больше.

Круто, что на командном ЧМ всегда нужно в кисс-энд-край придумывать какие-то приколы для поддержки своих фигуристов, отыгрыши после выступлений. Так и показываем настоящий командный дух.

На Japan Open всегда красиво в КиКе, но там противостояние континентов, и все-таки атмосфера другая, потому что объединяются представители разных стран. А на ЧМ соревнование сборных, и это всегда способствует сплочению«, — написала Туктамышева в блоге на Спортс»".

«Когда можешь подвести 15 человек, это давит». Лиза Туктамышева о магии командников.