Туктамышева о командных турнирах: «Атмосфера просто потрясающая. С одной стороны, очень расслабленная, но в то же время все участники сконцентрированы»

На командных чемпионатах мира в Японии (World Team Trophy) атмосфера праздника чувствуется еще больше. Разница есть: ведь Japan Open проводится в самом начале сезона, а ЧМ — в самом конце, после обычного чемпионата мира. И эмоции там абсолютно другие — все понимают, что главный старт прошел. И там особенно ощущается, что теперь можно насладиться процессом, откатать в удовольствие.