Туктамышева о командном ЧМ-2021: «Когда Щербакова выходила на произвольную, мы уже были победителями, и говорили ей: “Аня, катай спокойно, победа уже и так наша.”

Когда мы ехали туда, я прекрасно понимала, что если все пройдет как надо, то наша команда непобедима. У нас были лидеры в танцах, парах и женском катании. Да и в мужском тоже все было достойно — ездили Женя Семененко и Миша Коляда. Я осознавала, что у нас отличные шансы на победу. Не знала, что должно было произойти, чтобы мы эту победу упустили.