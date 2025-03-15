Елизавета Туктамышева: «Чувство ответственности есть на любых командных соревнованиях. И есть спортсмены, которые могут с этим справиться, а есть те, кому тяжелее»

Чувство ответственности за команду есть на любых командных соревнованиях. И есть спортсмены, которые могут с этим легко справиться, а есть те, кому, наоборот, тяжелее. Когда понимаешь, что можешь подвести не только себя, но и еще 15 человек, это может давить. Тут главное правильно настроиться«, — написала Туктамышева в блоге на Спортс»".