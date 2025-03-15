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Елизавета Туктамышева: «Чувство ответственности есть на любых командных соревнованиях. И есть спортсмены, которые могут с этим справиться, а есть те, кому тяжелее»

"На командных турнирах чувствуешь особую ответственность. При этом в командниках меньше волнения. Да, мы все прекрасно понимаем ответственность за команду, но в любом случае знаем, что фигурное катание — это индивидуальный вид спорта.

Источник: Спортс"

И все фигуристы настроены на то, чтобы в самый важный момент откататься здорово — а это, само собой, классический чемпионат мира. Командный проходит через две недели, уже после небольшого перерыва.

В то же время это никому не мешает откатать наилучшим образом, потому что в основном все на пике формы. А состояние, когда ты можешь выдохнуть и немного расслабиться, даже помогает кататься.

Чувство ответственности за команду есть на любых командных соревнованиях. И есть спортсмены, которые могут с этим легко справиться, а есть те, кому, наоборот, тяжелее. Когда понимаешь, что можешь подвести не только себя, но и еще 15 человек, это может давить. Тут главное правильно настроиться«, — написала Туктамышева в блоге на Спортс»".

«Когда можешь подвести 15 человек, это давит». Лиза Туктамышева о магии командников.