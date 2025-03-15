«Меньше думать, больше делать». Загитова снова удивила

Кубок Первого канала
Положение после первого дня
- Команда Щербаковой (синие) — 58.
- Команда Загитовой (красные) — 53.
- Команда Трусовой (белые) — 42.
Очень много делает для фигурного катания Первый канал — на Байкал спортсменов возит, закулисье показывает, интервью снимает, рабочие места создает — и для Челябинска, и для бывших звезд фигурного катания.
Но будто есть ощущение перегрева и перенасыщения этим самым фигурным продуктом. То есть понятно: третий сезон в изоляции, турниры нужны и идея командника правильная. «Лучшие челябинские зрители», как озаглавил их в титре Первый канал, арену «Трактор» заполнили. Но первый день турнира, в котором соревновались условно поделенные на команды Щербаковой, Загитовой и Трусовой, не родил ничего особо резонансного — язык не повернется назвать таковым споры о твизлах Василисы Кагановской или поддержках Хабибуллиной/Княжука сразу после выступления.
Лично мне гораздо интереснее посмотреть, что же наснимал Первый с секретного турнира на Байкале: это свежо, как баргузин.
Женские слезы и камбэк Бойковой/Козловского
Тезисно главное можно суммировать так:
Команда Щербаковой (синие) за счет сильного состава у одиночников вырвалась вперед — Горбачева и Муравьева, а затем Гуменник и Дикиджи обеспечили преимущество. Правда, они лишаются права кататься завтра — разве что в челленджах. Петр снова подтвердил лидерство в мужском одиночном, набрав 105 баллов.
Бойкова/Козловский чуть ли не впервые в сезоне наконец выдали чистый прокат — 79,70. Это все еще меньше баллов Мишиной/Галлямова, но недалеко. Проблема в одном — самих Мишек на турнире нет. Возможно, отсутствие давления помогло. Но в любом случае Сашу с Димой с возвращением! Выглядели напряженно, не идеально, но выиграли у соперников и короткую программу, а потом челленджи на самый долгий тодес и поддержку на одной руке. Правда, они их делали после 10 минут перерыва, а выступавшие последними Хабибуллина/Княжук — после минутного.
Дмитрий Алиев пообещал радовать болельщиков в следующем сезоне и снял все вопросы о завершении карьеры.
Акатьева и Фролова после ошибок в своих программах расплакались — на по сути шоу-турнире. Или не шоу?
У танцоров возникли вопросы к твизлам дуэта Кагановская/Некрасов, который выиграл этот конкурс, — но кого в масштабах Вселенной это заботит? Много ли из 8 миллиардов человек знает, что такое твизл?
Бенефис Загитовой
Любой турнир, на котором Загитова появляется с включенным микрофоном, интересен по определению. И сегодня Алина была в ударе. Во-первых, роскошные губы.
Возможно, даже слишком роскошные. Мне казалось, что красивые губы в топе мужских фетишей. Но, видимо, все-таки женских. Потому что, согласно соцопросам, 46% мужчин не пойдут на встречу с увеличивавшей губы девушкой.
Ну да ладно, мое тело — мое дело, как говорится. И потом, в распоряжении Алины есть еще 54%. Важнее, что олимпийская чемпионка этими губами артикулирует. Сегодня она говорила очень неплохо, не ошибалась, с командой взаимодействовала. Но еще лучше кричала во время прокатов.
Первый канал отдельно показывал окошко с Алиной во время выступлений представителей ее команды — и та срывала голос на вращениях и дорожках, не говоря о прыжках. Эмоции — это то, что нужно, но иногда капитан заглушала музыку, зрителей и комментатора Александра Гришина. Это было необычно.
Ну и без афоризма от Загитовой не обошлось. На пресс-конференции по итогам дня она подвела итоги так:
— У нас есть тактика, и мы ее придерживаемся. Я уже говорила ее на прошлых Кубках Первого канала — меньше думать, больше делать. Мне кажется, эта тактика работает более-менее успешно. Мы посовещались после жеребьевки с командой. В принципе, быстро пришли к консенсусу, чему я очень рада, — сказала лидер красной команды.
Консенсуса сегодняшнему миру и правда не хватает.
Дмитрий Кузнецов