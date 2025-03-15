«Меньше думать, больше делать». Загитова снова удивила

Бойкова/Козловский чуть ли не впервые в сезоне наконец выдали чистый прокат — 79,70. Это все еще меньше баллов Мишиной/Галлямова, но недалеко. Проблема в одном — самих Мишек на турнире нет. Возможно, отсутствие давления помогло. Но в любом случае Сашу с Димой с возвращением! Выглядели напряженно, не идеально, но выиграли у соперников и короткую программу, а потом челленджи на самый долгий тодес и поддержку на одной руке. Правда, они их делали после 10 минут перерыва, а выступавшие последними Хабибуллина/Княжук — после минутного.