Алина Загитова: «К сожалению, это мой последний Кубок Первого канала. Нужно давать дорогу молодым»

— Мы выиграли серебро, второе место. Хочу сказать огромное спасибо своей команде за ту борьбу и тот вклад, который они сделали. Благодарю соперников тоже. Все ребята молодцы, выложились на максимум.
К сожалению, я думаю, что это мой последний Кубок Первого канала. Рада, что получила такие эмоции от участия.
— Почему последний кубок? Связано ли с хейтом?
— Я уже привыкла к тому, что люди разбирают все мои слова, внешность и поведение. Это не в новинку, у меня есть иммунитет.
Просто посчитала, что хватит. Нужно давать дорогу молодым. Вот человек, которому я доверяю (обращается к Марку Кондратюку). Рекомендую! — цитирует Загитову журналист Константин Лесик.
Загитова во время проката Гущиной на Кубке Первого канала: «Давай до конца, че ты ленивая такая?».