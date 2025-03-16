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Алина Загитова: «К сожалению, это мой последний Кубок Первого канала. Нужно давать дорогу молодым»

Сегодня красная команда Алины Загитовой заняла второе место на турнире в Челябинске, победу одержала синяя команда Анны Щербаковой.

— Мы выиграли серебро, второе место. Хочу сказать огромное спасибо своей команде за ту борьбу и тот вклад, который они сделали. Благодарю соперников тоже. Все ребята молодцы, выложились на максимум.

К сожалению, я думаю, что это мой последний Кубок Первого канала. Рада, что получила такие эмоции от участия.

— Почему последний кубок? Связано ли с хейтом?

— Я уже привыкла к тому, что люди разбирают все мои слова, внешность и поведение. Это не в новинку, у меня есть иммунитет.

Просто посчитала, что хватит. Нужно давать дорогу молодым. Вот человек, которому я доверяю (обращается к Марку Кондратюку). Рекомендую! — цитирует Загитову журналист Константин Лесик.

Загитова во время проката Гущиной на Кубке Первого канала: «Давай до конца, че ты ленивая такая?».