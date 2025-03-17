Косторная раскритиковала слова Загитовой: «Меня это дико оскорбило»

«Мы посмотрели Кубок Первого канала. Наконец-то Соня Муравьева смогла показать себя, у Даши Садковой получилось собрать два четверных. Ксюшу Гущину очень жаль, не очень поняла некоторых высказываний в ее адрес от ее команды, я с ними абсолютно не согласна. Понимаю, что могло вылететь что-то лишнее, но меня это дико оскорбило, хотя я к этой ситуации никак не отношусь», — заявила Косторная в интервью корреспонденту Sport24 Константину Лесику.