Алина Загитова представит рок-мюзикл на льду «Ассоль» в Санкт-Петербурге. Шоу состоится в конце июня

Оно пройдет в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге 27, 28 и 29 июня.
Как можно догадаться, шоу по мотивам повести Грина «Алые паруса». Вместе со мной на лед выйдут олимпийские чемпионы Дима Соловьев, Артур Гачинский. (Гачинский не является олимпийским чемпионом — Спортс«“). Пока больше не расскажу ничего, но поверьте, это будет грандиозно красиво.
Всего три дня, пять показов. Билеты можно купить на сайте Kassir.ru. Успевайте! И до встречи в летнем Петербурге, между ПМЭФ и «Алыми парусами», — написала олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018.
ПРИМЕЧАНИЕ: изначально среди участников шоу была указана Аделина Сотникова, но затем пост был отредактирован.
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