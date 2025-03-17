Алина Загитова представит рок-мюзикл на льду «Ассоль» в Санкт-Петербурге. Шоу состоится в конце июня

Как можно догадаться, шоу по мотивам повести Грина «Алые паруса». Вместе со мной на лед выйдут олимпийские чемпионы Дима Соловьев, Артур Гачинский. (Гачинский не является олимпийским чемпионом — Спортс«“). Пока больше не расскажу ничего, но поверьте, это будет грандиозно красиво.