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Алина Загитова представит рок-мюзикл на льду «Ассоль» в Санкт-Петербурге. Шоу состоится в конце июня

«Друзья, наконец я могу рассказать вам о своем новом проекте! Мы запустили продажу билетов на мое собственное ледовое шоу — рок-мюзикл на льду “Ассоль”.
Источник: Спортс"

Оно пройдет в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге 27, 28 и 29 июня.

Как можно догадаться, шоу по мотивам повести Грина «Алые паруса». Вместе со мной на лед выйдут олимпийские чемпионы Дима Соловьев, Артур Гачинский. (Гачинский не является олимпийским чемпионом — Спортс«“). Пока больше не расскажу ничего, но поверьте, это будет грандиозно красиво.

Всего три дня, пять показов. Билеты можно купить на сайте Kassir.ru. Успевайте! И до встречи в летнем Петербурге, между ПМЭФ и «Алыми парусами», — написала олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018.

ПРИМЕЧАНИЕ: изначально среди участников шоу была указана Аделина Сотникова, но затем пост был отредактирован.

Загитова покидает Кубок Первого канала: запомнилась там не только перепалкой с Медведевой.