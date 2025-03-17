Татьяна Тарасова: «Хорошо, что Загитова хочет заниматься творчеством. Важно, что у Алины будет свое шоу, хотя многовато их у нас»

Что касается темы «Алых парусов», то не вижу разницы, где это реализовывать — на льду или на сцене. Главное, чтобы был интересный хореограф-постановщик. Важно, что у Алины будет свое шоу, хотя многовато их у нас, но тут вопрос в том, кто выживет", — сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.