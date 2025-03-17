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Татьяна Тарасова: «Хорошо, что Загитова хочет заниматься творчеством. Важно, что у Алины будет свое шоу, хотя многовато их у нас»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в июне представит в Санкт-Петербурге рок-мюзикл на льду «Ассоль». В шоу примут участие олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев и призер чемпионата мира Артур Гачинский.
Источник: Спортс"

"Поживем — увидим, что получится. Хорошо, что она хочет заниматься творчеством. Это ее жизнь, она хочет делать то, что хочет, и имеет на это право.

Что касается темы «Алых парусов», то не вижу разницы, где это реализовывать — на льду или на сцене. Главное, чтобы был интересный хореограф-постановщик. Важно, что у Алины будет свое шоу, хотя многовато их у нас, но тут вопрос в том, кто выживет", — сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

Алина Загитова представит рок-мюзикл на льду «Ассоль» в Санкт-Петербурге. Шоу состоится в конце июня.