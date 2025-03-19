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Загитова показала пачки соли: «Не воспринимаем все всерьез, я просто рофлю. А соль есть? Кому нужно, тот поймет»

Олимпийская чемпионка показала несколько пачек соли на кухне.
Источник: Спортс"

"Так, ребят, не воспринимаем все всерьез. Я просто рофлю.

А соль есть? Кому надо, недорого?" — сказала Загитова.

"А соль есть!

P. S. Кому нужно, тот поймет ?", — написала фигуристка.

Загитова анонсировала проведение рок-мюзикла на льду «Ассоль» в Санкт-Петербурге в конце июня.

Ранее комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о шоу фигуристки: «Главное, чтобы на призыв “Ассоль!” не ответил кто-нибудь: “А соли нет!” Но соль есть, так что Алине всяческих удач».

Новое шоу Загитовой — рок-мюзикл: что о нем известно.