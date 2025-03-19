Загитова показала пачки соли: «Не воспринимаем все всерьез, я просто рофлю. А соль есть? Кому нужно, тот поймет»

"Так, ребят, не воспринимаем все всерьез. Я просто рофлю.
А соль есть? Кому надо, недорого?" — сказала Загитова.
"А соль есть!
P. S. Кому нужно, тот поймет ?", — написала фигуристка.
Загитова анонсировала проведение рок-мюзикла на льду «Ассоль» в Санкт-Петербурге в конце июня.
Ранее комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о шоу фигуристки: «Главное, чтобы на призыв “Ассоль!” не ответил кто-нибудь: “А соли нет!” Но соль есть, так что Алине всяческих удач».
Новое шоу Загитовой — рок-мюзикл: что о нем известно.