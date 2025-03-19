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Губерниев о шутке Загитовой про соль: «Ответ Алины говорит о том, что я был и остаюсь кумиром для нее»

Ранее олимпийская чемпионка анонсировала проведение рок-мюзикла на льду «Ассоль» в Санкт-Петербурге в конце июня.

Источник: Спортс"

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о шоу фигуристки: «Главное, чтобы на призыв “Ассоль!” не ответил кто-нибудь: “А соли нет!” Но соль есть, так что Алине всяческих удач».

Сегодня Загитова опубликовала фото с несколькими пачками соли на кухне и подписью: «А соль есть! P. S. Кому нужно, тот поймет ?».

"Ответ Алины говорит о том, что я был и остаюсь кумиром для Загитовой. Молодец, она реагирует на каждое мое слово.

А я стараюсь учиться журналистскому мастерству, организаторскому таланту, таланту ведущего у моего кумира Алины Загитовой. В добрый путь, родная!" — сказал Губерниев.

Новое шоу Загитовой — рок-мюзикл: что о нем известно.