Роковая оторва: что Загитова украла у Липницкой

Кто сейчас в топе
Кто сейчас самая популярная фигуристка России — Алина Загитова или Камила Валиева? А среди действующих? Статистика поисковых запросов за месяц дает примерно такое соотношение:
- Камила Валиева — 250 тысяч
- Алина Загитова — 150 тысяч
- Александра Трусова — 97 тысяч
- Евгения Медведева — 83 тысячи
- Анна Щербакова — 60 тысяч
- Аделия Петросян — 42 тысячи
- Елизавета Туктамышева — 30 тысяч
- Аделина Сотникова — 29 тысяч
- Юлия Липницкая — 16 тысяч
- Софья Муравьева — 15 тысяч.
Тема Камила Валиевой постоянно циркулирует в инфополе: допинг, дисквалификация, вернула медали или нет, бойфренд, странный агент, реклама, новая стрижка. К тому же она все еще может вернуться в спорт, причем уже в конце этого года.
Про Алину Загитову и говорить нечего — она ходячий инфоповод, буквально каждый ее шаг интересен СМИ и аудитории. Александра Трусова и Анна Щербакова регулярно появляются на федеральном ТВ, и это помимо всех других своих активностей. Аделина Сотникова всю осень нарабатывала медиаиндекс в «Ледниковом периоде», а поскольку выпуски выходили с задержкой, и финал проекта показали совсем недавно, зрительский интерес к первой олимпийской чемпионке России снова на высоте.
Аделия Петросян и Софья Муравьева — единственные действующие спортсменки в этой десятке. Примечательно, что одних только внутренних стартов, как бы широко они не освещались, для «всесоюзной» популярности не хватает. А уж боевая пчелка Елена Костылева, о которой, кажется, все вокруг говорят, вообще по факту широко известна только в узких кругах. Ее статистика пока не дотягивает и до пяти тысяч в месяц, она не попала в десятку.
На этом фоне Юлия Липницкая со своими 16-ю тысячами заметно выделяется. Потому что цифра на самом деле внушительная, учитывая ее медийное отшельничество. Она завершила карьеру еще в 2017 году. Тихо работает себе тренером в Академии Плющенко, и хотя уже выводит на Первенство России среди юниоров свою ученицу Анну Ляшенко, никаких связей с журналистами не поддерживает. Как-то дала небольшой комментарий федерации фигурного катания, но, скорее, из необходимости. Так и представляем, как на вопрос пресс-атташе Юля делает уставшие глаза и с некоторым вызовом отвечает: «Что, прямо надо? Ну ладно, только быстро».
Так не смогла бы даже Дженнифер Лопес
Так уж вышло, что самая любимая фигуристка всего мира за одиннадцать лет с момента триумфа так ни разу по-настоящему этой любовью и не воспользовалась, но до сих пор будоражит наши сердца.
«Самая любимая» — довольно субъективная оценка, так что можно попытаться ее формализовать.
Липницкая — единственная фигуристка, лицо которой поместили на обложку Times. Единственная, кому писал режиссер Стивен Спилберг. У нее первой появился контракт с мировым брендом хай-класса — компанией Adidas.Первая фигуристка, которая из-за своей популярности долгое время реально не могла вести прежнюю жизнь, и это не преувеличение.
Юлю одолевали по телефону, караулили у катка, у дома, не давали сделать шаг на соревнованиях. Тяжело так жить, если даже ты Дженнифер Лопес, тебе пятьдесят, и тебя везде сопровождает парочка бодигардов. Для 15-летней Липницкой это и вовсе оказалось непосильным испытанием. Так, например, когда Юлия пробовала давать индивидуальные уроки, к ней пытались записаться не ради тренировки, а ради совместной фотки и общения. Были даже попытки устроить на тренировке романтическое свидание — молодые люди готовы были выкупить все три места в мини-группе, чтобы провести час наедине с Липницкой. Она от такого всегда отказывалась и быстро перестала работать со взрослыми любителями в принципе, сосредоточившись только на юных фигуристах.
Интересно, что спортивная среда России тоже оказалась не готова к такой популярности Юли. Приличных агентств и спортивных агентов тогда почти не было, как и развитого рекламного рынка, на постоянной основе привлекающего крупных спортсменов. Случались эпизодические вспышки быстрых сделок, но никакой выстроенной системы. Поэтому вокруг Липницкой закономерно кружило много проходимцев.
Все эти горе-агенты и неадекватные поклонники, всегда более заметные, чем нормальные люди, словно сильно подорвали Юлину веру в человечество. И без того интроверт, она еще сильнее закрылась в себе. Биологическая аналогия из реальной жизни: как будто туристы нашли на берегу морскую раковину невероятной красоты с живым моллюском и захотели увезти ее домой. Пытаясь рассмотреть редкое сокровище получше, они тыкали моллюска иголкой, хотели достать из раковины, чтобы ее очистить и превратить в полноценный отпускной трофей. Но добились только того, чтобы моллюск спрятался в самую глубь кальциевой крепости. Навсегда запомнив, что если хочешь жить без боли и жить в принципе — вылезать наружу нельзя.
Живая вода для Загитовой
Не каждый на месте Юли повел бы себя как она. Алина Загитова, например, после победы в Пхенчхане тоже была 15-летней школьницей. Жила с бабушкой в съемной квартире в Москве, скучала по родным в Ижевске, не знала никакой роскошной жизни. Скромная и застенчивая, она даже не знала, как реагировать на победу. Потому что каскаду лутц-риттбергер тренеры ее научили, а вот что делать, если ты выиграла олимпийское золото, — обычно никто таких инструкций не выдает. Это искусство Алина впоследствии осваивала сама, постепенно становясь все более уверенной и раскованной.
После Липницкой и ее очевидной неготовности вступать в переговоры с миром ради каких-то мнимых выгод образовался вакуум — нереализованный коммерческий и медийный потенциал. Миру нужна была скромная русская фигуристка-чемпионка, и Алина со своими глазами олененка Бэмби и детской невинностью прекрасно в эту форму вписалась.
Она взяла весь потенциал до последней капли и выжала из него даже не лимонад, а живую воду, которая до сих пор, и еще много лет, будет питать ее саму и ее семью.
Теперь Загитова может позволить себе почти все — откровенные наряды, пару миллилитров гилауронки в губы, открытое выражение эмоций. Ее за это, кстати, регулярно хейтят. Возможно, потому что для инертной публики она как-то слишком быстро перешла от роли скромной школьницы до роли роковой оторвы. Хотя с Пхенчхана, вообще-то, прошло уже целых семь лет, и Алина за это время прожила больше опыта, чем за всю свою спортивную жизнь.
Скорее всего, эта открытость и способность получать удовольствие от общения и внимания всегда была у Загитовой в характере. Так что перспективное зерно упало в подготовленную почву. Согласитесь, в случае с Липницкой такое преображение просто невозможно представить. Хотя вообще-то за последние восемь лет в жизни Юли было замужество, рождение двоих детей, многочисленные выступления в шоу Евгения Плющенко и постоянная тренерская работа. Про последнее хочется сказать отдельно.
Юля начинала тренерскую карьеру с эпизодических сборов и мастер-классов — относительно легкие деньги при небольшом вложении сил. И сплошной праздник — все время разные города, дети и родители, каждый раз восторг людей от того, что они видят перед собой живую Липницкую. Но это было раньше. Сейчас она настоящий линейный тренер в режиме 5/2. Отвечает за расписание, постоянное общение с родителями, заполнение бумажек и ежедневную тренировочную рутину. Мало кто из фигуристов уровня Липницкой работает так, как она. Можно сказать, что из ее поколения плюс-минус восемь лет так не работает никто.
Авербух оторвал бы ее с руками
Юля живет максимально тихо. Редкие фото в социальных сетях, да появления у бортика с Анной Ляшенко, попавшие в трансляцию — вот и все, что есть у поклонников Липницкой. Она не ходит по ток-шоу, не дает интервью и комментариев, вообще никак не монетизирует свое имя. Хотя могла бы делать это по полной программе до сих пор — рекламодатели по бартеру и за деньги присылали бы ей что угодно ради того, чтобы она упомянула их в социальных сетях. Коляски, кроватки, службы такси, рестораны и курсы онлайн-английского для детей, обувь, одежда, сервисы доставки еды и семейные врачи — все это могло бы быть у Юли вместе с деньгами за рекламу, если бы она только захотела.
Илья Авербух, наверное, оторвал бы ее с руками, если бы она только задумалась о возможном участии в «Ледниковом периоде». Просто представьте, какие безумные рейтинги имело бы шоу, и это даже без Ольги Бузовой и Вали Карнавал.
Но, кажется, единственное, чего хочет Юлия Липницкая еще с сочинской Олимпиады — чтобы ее оставили в покое. Чтобы не сливали новости о беременности. Не обсуждали парней и мужей. Не копались в прошлом и не спрашивали о будущем. В своей раковине она выстроила тот самый тихий уютный дом, о котором мечтала еще ребенком, и никому не намерена его показывать.
Чем объяснить, что Липницкая до сих пор входит в топ самых популярных фигуристок России, буквально ничего для этого не делая? Просто нельзя запретить любить, и ее по-прежнему любят. Но она уже, к счастью для себя, находится на безопасном от этой любви расстоянии.