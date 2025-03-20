Роковая оторва: что Загитова украла у Липницкой

Юля живет максимально тихо. Редкие фото в социальных сетях, да появления у бортика с Анной Ляшенко, попавшие в трансляцию — вот и все, что есть у поклонников Липницкой. Она не ходит по ток-шоу, не дает интервью и комментариев, вообще никак не монетизирует свое имя. Хотя могла бы делать это по полной программе до сих пор — рекламодатели по бартеру и за деньги присылали бы ей что угодно ради того, чтобы она упомянула их в социальных сетях. Коляски, кроватки, службы такси, рестораны и курсы онлайн-английского для детей, обувь, одежда, сервисы доставки еды и семейные врачи — все это могло бы быть у Юли вместе с деньгами за рекламу, если бы она только захотела.