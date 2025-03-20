Тарасова: «Я за открытие медали для Загитовой на Аллее славы. Но и других чемпионов тоже надо отмечать»

«Медаль на Аллее славы в честь Загитовой? У нас есть очень много олимпийских чемпионов, которые по два раза выигрывали Олимпиады или десять раз были чемпионами мира, считаю, в честь них тоже надо открыть медаль на Аллее славы. Но Алина Загитова в их ряду.



Алина — хорошая девочка, была олимпийской чемпионкой, сейчас открывает свое шоу, везучая. Конечно, я за открытие этой таблички. Как могу быть против? Но я всегда за справедливость: если у нас есть многократные олимпийские чемпионы, десятикратные чемпионы мира, тогда их тоже надо отмечать.



Было бы понятно, если Алина Загитова стала чемпионкой в Сочи, а там была Аделина Сотникова. Но я рада за Алину. У нас много выдающихся олимпийских чемпионов, которые украшали своими результатами нашу спортивную жизнь. Есть такие, которых будет помнить весь мир столетиями, например Белоусова и Протопопов, Пахомова и Горшков и много других. Но ничего им не надо открывать, их и так будут помнить, потому что они потрясли наше понимание о фигурном катании. Но я все равно рада за Алинку», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.