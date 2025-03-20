«Мы вместе»: куда пропал фигурист Чернышев после смерти Заворотнюк

«Полтора месяца мы работали в дуэте у Линичук, — вспоминал Чернышев. — В это время Анненко и Сретенского просто не выпускали в Америку. На семейном совете с Наташей решили, что мне не стоит оставаться в Москве и строить карьеру с Грищук. Благодарен Оксане за то, что, работая с ней, понял одну важную истину: танцы — это каторжный труд. И тогда не мог понять, и до сих пор не понимаю, как она выдерживала по два часа непрерывных тренировок!».