«Мы вместе»: куда пропал фигурист Чернышев после смерти Заворотнюк

Жена на первом месте
Чернышова назвали в честь деда, который четыре раза выигрывал чемпионаты СССР по фигурному катанию. Петр II тоже начинал как одиночник, но с прыжками дело не заладилось, и он перешел в танцы. Первых серьезных успехов добился вместе с Марией Аникановой, дочкой врача советской сборной по фигурному катанию.
Дуэт, тренировавшийся у Геннадия Аккермана, считался весьма перспективным, но за три дня до важных соревнований Петя объявил, что не будет продолжать выступать вместе с Марией. Это произвело на Аниканову такое впечатление, что она завершила спортивную карьеру и поступила в театральный вуз. Сейчас она служит в «Современнике», снимается в кино и преподает в институте.
«В то время у меня был роман с будущей женой, известной фигуристкой Натальей Анненко, — объяснял причины демарша Чернышев. — Она вместе с партнером Генрихом Сретенским собирались продолжать профессиональную карьеру в Америке. Сыграла роль в моей судьбе и Оксана Грищук».
В тот момент будущая двукратная олимпийская чемпионка в очередной раз поссорилась с Евгением Платовым, женой которого стала Аниканова. Не стоит удивляться, что будущие триумфаторы Лиллехаммера и Нагано разбежались по разным тренерским группам. Платов остался у Натальи Дубовой и встал в пару с Татьяной Навкой, а Грищук ушла к Наталье Линичук и предложила кататься вместе Чернышеву.
«Полтора месяца мы работали в дуэте у Линичук, — вспоминал Чернышев. — В это время Анненко и Сретенского просто не выпускали в Америку. На семейном совете с Наташей решили, что мне не стоит оставаться в Москве и строить карьеру с Грищук. Благодарен Оксане за то, что, работая с ней, понял одну важную истину: танцы — это каторжный труд. И тогда не мог понять, и до сих пор не понимаю, как она выдерживала по два часа непрерывных тренировок!».
Руководители ФФККР считали дуэт Грищук/Чернышев достаточно перспективным. Даже обсуждали их участие в турнире в Японии. Только в один прекрасный день Петр сказал Оксане, что не будет кататься с ней. На первом месте для него тогда стояли интересы жены, которая была на семь лет старше него. Хотя и собственную карьеру завершать Петр не собирался.
Буквально сразу же ему подыскали партнершу — Софию Элиазову. Она делала первые шаги в фигурном катании, но до этого серьезно занималась балетом и джаз-дансом. Выросла Элиазова в семье эмигрантов из СССР, и ее мама поспособствовала оформлению грин-карт для Чернышева. С Элиазовой он вышел на уровень национального чемпионата США, что можно было считать большим достижением.
«Нас осуждали все»
Второй партнершей Петра, с которой он пять раз становился чемпионом США, стала Наоми Ланг. Один из американских журналистов уверял, что она дочь вождя индейского племени. «Наоми — не дочь вождя, но ее отец — чистокровный индеец из племени карук, — говорил о родословной партнерши Чернышев в интервью РИА Новости. — У нее даже индейское имя есть, Махита Хан, что в переводе означает Утренняя Звезда. Она поддерживает контакты со своим племенем и даже меня приглашала участвовать в проводимых там праздниках»,
Петр же знакомил Наоми с российской культурой. Ланг охотно принимала участие в ледовых шоу, которые организовывали российские продюсеры, и вышла замуж за ледового акробата Владимира Беседина. Русское имя ей, правда, не дали. Дуэт Ланг/Чернышев начинал тренироваться у уже известного американского тренера Натальи Дубовой в Лейк-Плэсиде. Затем Наоми и Петр перебрались в Детройт к Игорю Шпильбанду, под руководством которого и добились своих главных побед.
Расстались фигуристы с тренером после инцидента, случившегося на ЧМ-2000 в Ницце. На разминке перед произвольным танцем после столкновения между американским и болгарским дуэтами получила тяжелую травму, не позволившую ей продолжить соревнования, Албена Денкова. Американские танцоры смогли подняться с 9-го места на 8-е. Это столкновение широко обсуждалось в кулуарах ледовой арены в Ницце. Виновником все посчитали Чернышева.
«Все тогда осуждали нас, — вспоминал Петр. — Причем вопрос упирался в деньги. Болгарская федерация считала, что расходы по лечению должны нести американцы или французы как организаторы соревнований. К Албене и Максиму всегда относился очень тепло. Мы даже катались с Денковой в одном шоу, когда у них с Максимом родился сын. Она тогда не уезжала из Софии, а Макс оставался в Москве. Хороший номер получился!».
Соавтор триумфа в Сочи-2014
В 2003-м дуэт Ланг/Чернышев объявил о завершении карьеры, и Наоми родила Эшли-Лили Владимировну Беседину. У Чернышева появился совершенно неожиданный вариант продолжения карьеры с Шэ-Линн Бурн, которая тогда была замужем за Николаем Морозовым. Сам Морозов был не в восторге от такого варианта, но и Чернышев, и Бурн катались в одиночестве на одном катке. Они просто не могли не встретиться.
Созданию дуэта помешало отсутствие олимпийских перспектив. Чернышев выступал за США, Бурн — за Канаду. Хотя у Петра сохранился российский паспорт, а Шэ-Линн можно было бы его оформить в соответствии с семейным статусом, вариант выступления за Россию не рассматривался. Зато напомнила о себе Грищук, соглашавшаяся выступить на Олимпиаде-2006 в американской сборной. Правда, в этом не были заинтересованы руководители Федерации фигурного катания США, сделавшие ставку на Танит Белбин и Бенджамина Агосто и даже оформившие раньше срока паспорт канадке Белбин. Да и ФФККР дала понять Грищук, что разрешения на переход не даст.
В Россию Чернышев вернулся в очень хорошее для фигурного катания время. Начиналась эпоха ледовых шоу и телевизионных ледовых проектов. В них пятикратный чемпион США был задействован не только в качестве участника, но и как постановщик. А еще ставил программы действующим фигуристам. Он стал полноценным соавтором олимпийского триумфа Аделины Сотниковой в Сочи. Продолжал работать с ней и после Олимпиады-2014. Произвольную программу Malade в свой последний соревновательный сезон Аделина назвала лучшим творением Чернышева.
Он ставил программы Максиму Ковтуну и Марии Сотсковой, Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову, Александре Степановой и Ивану Букину, Юко Кавагути и Александру Смирнову. Лучшие тренеры России приглашали Чернышева поработать со своими учениками. И не только России. Он ставил танцы американцам Майе и Алексу Шибутани, британцам Шинед и Джону Керрам. Гордится, что поработал с олимпийскими чемпионами Сочи Мэрил Дэвис и Чарли Уайтом, когда они только начинали кататься вместе. Выглядели будущие триумфаторы Олимпиады-2014 двумя одиночниками, вставшими в пару, а не дуэтом.
Встреча с Заворотнюк
В 2007 году на телевизионном ледовом шоу состоялось судьбоносное знакомство Чернышева с Анастасией Заворотнюк. Им тогда было по 36. Чернышев давно уже развелся с супругой, оставшейся работать тренером в США. За плечами Заворотнюк было два брака и бурный роман с Сергеем Жигуновым, завершившийся тяжелым расставанием.
Как признавалась Прекрасная няня, она влюбилась в будущего супруга с первого взгляда. Сначала — в его глаза, потом — в его талант. Отношения развивались стремительно: в сентябре 2008-го Анастасия и Петр расписались в ЗАГСе, а через месяц венчались в храме Воскресения Христова в Форосе.
У них родилась дочь Мила, первый для Петра ребенок. Хотя к детям Анастасии от предыдущих браков он относился, как к родным. Беда пришла в звездную семью шесть лет назад, когда у Заворотнюк диагностировали опухоль головного мозга. Чернышев трудился за троих в ледовых шоу, чтобы обеспечить дорогостоящее лечение, и до последнего был рядом с женой, которая ушла из жизни в мае прошлого года. Счастливый брак продлился 15 лет.
В августе Чернышев впервые после трагедии в семье появился на льду на шоу Навки «Вечера на хуторе» в Сочи. В ноябре Петр окончательно вернулся к работе, которая помогает пережить горечь утраты.
«Мы вместе. Мы все равно вместе. Конечно, связь эту до сих пор чувствую. Это самая подходящая дата, чтобы немножечко вспомнить про то, что нас с Настей свело вместе, — фигурное катание. Это то, что нас сблизило и навеки соединило», — рассказал фигурист журналистам.
Много времени он уделяет дочери, которая мечтает стать фигуристкой, как папа. Работники Троекуровского кладбища, где похоронена Заворотнюк, отмечают, что Петр часто приходит на ее могилу. Всегда с цветами.
Борис Ходоровский