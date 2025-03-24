Светлана Журова: «Поддерживаю открытие медали Загитовой на Аллее славы. В первую очередь это сделано для болельщиков»

"Я поддерживаю открытие медали Загитовой на Аллее славы, она достойна этого. У Алины большая армия поклонников, которая очень активна. Народная любовь тоже сыграла свою роль. Устанавливая медаль на Аллее славы, отмечают же не только достижения спортсмена.
В первую очередь это сделано для болельщиков, которые любят того или иного спортсмена.
В моем случае мои друзья, когда бывают на «Розе Хутор», всегда фотографируются с моей медалью на Аллее славы. Очень приятно, я даже не ожидала, что будет такой эффект, отклик. Люди считают своим долгом прислать фото с моей медалью.
Загитова точно заслужила быть на этой Аллее славы, я только поддерживаю это", — сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.