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Светлана Журова: «Поддерживаю открытие медали Загитовой на Аллее славы. В первую очередь это сделано для болельщиков»

22 марта на курорте «Роза Хутор» в Сочи установили медаль в честь олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.
Источник: Спортс"

"Я поддерживаю открытие медали Загитовой на Аллее славы, она достойна этого. У Алины большая армия поклонников, которая очень активна. Народная любовь тоже сыграла свою роль. Устанавливая медаль на Аллее славы, отмечают же не только достижения спортсмена.

В первую очередь это сделано для болельщиков, которые любят того или иного спортсмена.

В моем случае мои друзья, когда бывают на «Розе Хутор», всегда фотографируются с моей медалью на Аллее славы. Очень приятно, я даже не ожидала, что будет такой эффект, отклик. Люди считают своим долгом прислать фото с моей медалью.

Загитова точно заслужила быть на этой Аллее славы, я только поддерживаю это", — сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.