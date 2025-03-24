Шутки про Загитову и предложение американцам: новые откровения Авербуха

— Первоначально ассистировать Алиеву должен был Николай Колесников, но он в это время выступал на турнире. Благодарны Лазареву, который сумел приехать и выступить в Санкт-Петербурге. Это очень талантливый парень, который через несколько лет сможет подняться на высшую ступеньку пьедестала на чемпионатах мира и Олимпийских играх. И Алиев сможет сказать, что дал ему напутствие на «Русском вызове». Роли второго плана на турнире шоу-программ не менее важны, чем главные. Хотя на героях фокусируется 90 процентов внимания. Для меня как для постановщика работа с актерами второго плана стала хорошей школой.