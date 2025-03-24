Шутки про Загитову и предложение американцам: новые откровения Авербуха

«Судейство было самым справедливым за три сезона»
— Как удалось за столь короткий срок поставить семь номеров?
— Должно было быть даже восемь, но из-за травмы Александра Галлямова поработать с ним и Анастасией Мишиной не удалось. Работал не один. Как всегда, помогала большая команда: Албена Денкова и Максим Ставиский, Елена Масленникова, хореографы Евгений Присяжный и Элен Щепетильникова. Все они внесли лепту в создание программ, за что им благодарен.
— Для вас как для постановщика оценки жюри и зрителей совпадают с внутренними ощущениями?
— Формирование двух жюри, из людей искусства и специалистов фигурного катания, считаю хорошей идеей. Это позволило более объективно оценить мастерство участников. Конечно, на соревнованиях очень большое значение имеет стартовый номер. На это даже обратил внимание в своем заключительном комментарии Антон Сихарулидзе, оставивший высший балл для тех, кто выступал позже Марка Кондратюка. Мне кажется, что на нынешнем турнире шоу-программ было самое объективное судейство за три сезона. Результат голосования зрителей это подтвердил.
— Все-таки питерские зрители не могли не высказать своих симпатий к Елизавете Туктамышевой, оставив за чертой призеров Викторию Синицину и Никиту Кацалапова, а приз зрительских симпатий «Юбилейный» отдал Дмирию Алиеву, а не Кондратюку…
— В номере Туктамышевой было очень много интересных находок. Они позволили показать новые грани таланта Елизаветы. Допускаю, конечно, что питерские зрители поставили более высокие баллы Императрице, для которой лед «Юбилейного» родной. Хотя в целом распределение мест по делу. И не только потому что пять первых заняли поставленные мною номера. Для меня как постановщика все они дорогие. Горжусь тем, что в третий раз подряд чемпионом стал фигурист, который работал со мной.
«Щербакова выступала после тяжелой травмы»
— Чего все-таки больше в «Русском вызове», соревнований или «Ледникового периода»?
— Творческого поиска. Нельзя сравнивать «Русский вызов» с «Ледниковым периодом», где иногда приходится за неделю учить звезд кататься на коньках. Хотелось бы, чтобы тренеры использовали «Русский вызов» как возможность формирования вкуса при постановке соревновательных программ. При постановке своих номеров старался включить в них несколько технических элементов, которыми владеют спортсмены. На первом проекте, который проходил в Москве, многие одиночники отказывались от прыжков, а спортивные пары — от выбросов и подкруток, превращаясь в танцевальные дуэты. Это не красило программы. В «Юбилейном» Кондратюк исполнил тройной лутц с очень сложного захода, сальхов, а Ветлугин прыгнул тройные флип и риттбергер, Спортивная составляющая обязательно должна присутствовать.
— Если добавить в номер Ветлугина еще два прыжка, получится готовая короткая программа…
— В прошлом году Матвей показал очень яркий пародийный номер и понимал, что нужно сделать что-то другое, какую-то светлую и ни на что не похожую историю. Мне кажется, что в «Юбилейном» зрители увидели совсем другого Ветлугина. Жаль, что ему достался не самый выгодный стартовый номер.
— Кто-то из фигуристов раскрылся с неожиданной стороны?
— Мы все знали Кондратюка как фигуриста эмоционального, яркого, но даже жюри отметило, что не ожидало увидеть Марка во фраке. Были опасения, что он не сумеет до конца справиться с поставленной актерской задачей. Они оказались напрасными. Кондратюк показал яркий комический номер, открывшись для меня по-новому. Как и Лиза Туктамышева, талант которой засиял новыми гранями.
— В номерах Алиева и Кондратюка роли второго плана блестяще исполнили Лев Лазарев и Софья Самодурова. Их выбрали вы или герои?
— Первоначально ассистировать Алиеву должен был Николай Колесников, но он в это время выступал на турнире. Благодарны Лазареву, который сумел приехать и выступить в Санкт-Петербурге. Это очень талантливый парень, который через несколько лет сможет подняться на высшую ступеньку пьедестала на чемпионатах мира и Олимпийских играх. И Алиев сможет сказать, что дал ему напутствие на «Русском вызове». Роли второго плана на турнире шоу-программ не менее важны, чем главные. Хотя на героях фокусируется 90 процентов внимания. Для меня как для постановщика работа с актерами второго плана стала хорошей школой.
— Не было ли идеи пригласить на роль второго плана в блестящем номере Кондратюка олимпийскую чемпионку Алину Загитову, которая в Пхенчхане даже взошла на пьедестал в костюме, похожем на наряд Самодуровой?
— Мы много шутили по этому поводу. Только выбор был сделан сразу. Позвонил Софье, и она с большой радостью согласилась поучаствовать. Приехала рано утром в Академию фигурного катания, где мы доработали номер уже с ее участием. Это только кажется, что все просто, а на самом деле у актеров второго плана очень серьезная задача.
— Не было ли риском ставить номер Алиева под речитатив?
— Мы выбрали стихи Марата Нигматуллина «Письмо в детство», которые очень хорошо легли на драматургию номера. Они полностью соответствовали настроению Алиева, и неслучайно эту программу высоко оценили и судьи, и зрители. Музыку предложила моя жена, Лиза Арзамасова. Поначалу не знал, как к ней подойти, но благодаря супруге номер получился.
— Высоко оценили и номер олимпийской чемпионки Анны Щербаковой…
— Было приятно услышать слова Бориса Эйфмана о том, что мы увидели в Ане не только великолепную фигуристку, но и большую драматическую актрису. Такая оценка великого хореографа дорогого стоит. Давайте не будем забывать, что Щербакова только набирает форму после тяжелейшей травмы голеностопа, и не было возможности полностью раскрыть ее потенциал и разучить какие-то новые элементы. Тем не менее, она пошла на исполнение сложного прыжка. Анечка — большая умничка, работа с ней принесла огромное удовольствие.
— В третий раз подряд вы стали триумфатором турнира шоу-программ. Нет ли желания провести тур «Русский вызов Ильи Авербуха», представив на нем лучшие программы трех сезонов?
— Красивая идея! Действительно, за три года было много номеров, которые зрители с удовольствием захотят посмотреть еще раз. Только нужно учитывать, что у фигуристов достаточно насыщенный соревновательный сезон. У многих есть обязательства по выступлениям в шоу. Новый проект будет сложно вписать в календарь.
— Что нужно изменить в «Русском вызове», чтобы сделать турнир еще лучше?
— Турнир живет и развивается. В этом году очень удачно были задействованы спецэффекты, когда лед и экран стали прекрасным фоном для выступлений фигуристов, обозначая место действия. Мне кажется, общий уровень номеров должен повышаться. Пока слишком много тех, что не трогают зрителя. А еще, логичнее было бы определять победителей среди одиночников, спортивных пар и танцоров, а затем вручать отдельный Гран-при для всех участников. Очень надеюсь, что турнир шоу-программ в следующем сезоне станет международным. Во время телефонного разговора президентов России и США обсуждалась идея хоккейного матча, а турнир фигуристов может стать таким же знаковым событием. Представляете, какой резонанс вызовет битва хореографов наших стран!
— Думаю, что у американцев никаких шансов на победу не будет…
— Как знать. Главное, что для зрителей такой турнир будет интересен.
Борис Ходоровский