Трусова против ребенка-фигуриста: зачем она себя обманывает?

Нахлебалась, едва не утонула
Теперь официально: Александра Трусова и Макар Игнатов ждут ребенка. Пол пока держится в секрете, его раскроют на гендер-пати — ставшей уже традиционной вечеринке с красивым публичным объявлением, кто должен родиться — мальчик или девочка. Одно будущие родители заявили однозначно: им бы не хотелось, чтобы ребенок связал жизнь с фигурным катанием.
От Саши Трусовой эти слова звучат вполне искренне. Свежи еще в памяти пекинские события на Олимпиаде трехлетней давности, когда она в истерике кричала: «Ненавижу этот спорт!». Люди, которые любят своих детей, по умолчанию желают им только добра, а Трусова в какой-то момент нахлебалась фигурным катанием так, что едва не утонула. Имеет право испытывать к нему негативные чувства и не хотеть подобного опыта для ребенка.
Макар, должно быть, тоже критически относится к судьбе фигуриста, опираясь на собственный опыт. При очевидном таланте и потрясающей фактуре ему всегда не хватало здоровья, чтобы реализовать потенциал. В результате жизнь завязалась узлами, которые в 20 лет так просто не распутать — время и силы вложены, какой-то выхлоп все-таки есть, так что и бросать жалко, и рывок наверх сделать не получается. Во вселенной, где большинство одиночников в пределах 170 сантиметров роста, Макару с его 183 сантиметрами многое давалось и дается тяжелее других. Особенно четверные прыжки. Но и в парное катание он пойти не может даже при желании — спина быстро скажет ему «пока».
То есть, с одной стороны, конечно, немного странно слышать от людей, вся жизнь которых состоит из фигурного катания, что ребенка они от него хотят оградить. Это их профессия, принесшая мировую известность и дающая хороший доход. А еще фигурное катание свело вместе Сашу и Макара, подарив им любовь — это ли не искупление всей прожитой боли и тягот.
С другой стороны, одержимость общества в своем желании непременно увидеть на льду продолжение родителей-чемпионов тоже выглядит как патология. Если бухгалтер у кого-то на работе объявит, что ждет ребенка, вряд ли коллеги и близкие спросят ее: «Дочку-то в бухгалтерию приведешь»? А что — будет как мама дебет с кредитом сводить и годовую отчетность сдавать.
Печать безбашенности
При этом спортсменов в целом и фигуристов в частности постоянно спрашивают, желают ли они своим детям будущего в фигурном катании. Как будто по умолчанию считается, что династийность — это какая-то печать безбашенности, присущей артистам, спортсменам и прочим циркачам. А значит, ее надо предъявлять по первому требованию.
Фигуристы против такого протестуют — Трусовы/Игнатовы не первые и не единственные. Олимпийский чемпион Алексей Ягудин, известный своей категоричностью и хлестким языком, как-то сказал, что отдаст дочь заниматься фигурным катанием только через его труп. И, в общем-то, слово свое сдержал — Мишель и Лиза умеют стоять на коньках, но даже до юношеских спортивных разрядов не доехали. Как будто они не дочери самих Тотьмяниной и Ягудина, а просто девочки на массовом катании в Сокольниках.
Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар говорила, что не хочет отдавать дочку Анжелику в фигурное катание, а в пары — особенно. Потому что там страшно и травмоопасно. Ей ли, великой парнице, этого не знать. Но Анжелика Волосожар-Транькова все равно увлеклась. Она даже побеждала на детских соревнованиях, а сейчас задействована в «Ледниковом периоде» — дарит участникам цветы после проката, целыми днями находясь на съемочной площадке. Но и в большие чемпионки вроде тоже не метит, а скоро пойдет в школу — придется делать выбор между вдумчивой учебой и загрузкой на тренировках.
Есть и обратный пример — Татьяна Навка с молочных зубов определила дочку Надю в фигуристки. Правда, помимо льда и хореографии у нее еще изучение трех языков и прочие образовательные активности — в сумме на 12 часов в день. Так что фигурное катание не единственное, что определяет личность 10-летней Надежды Песковой. В их случае это может быть способом научить дочку трудиться, хотя почти все в этом мире может достаться ей просто по праву рождения в семье олимпийской чемпионки и пресс-секретаря президента России.
Бывает и такое, что дети чемпионов становятся фигуристами не потому что сами очень этого хотят. И не потому, что этого хотят родители. Просто фигурное катание — очень вязкая среда, она требует самоотдачи и глубокого погружения от всех действующих лиц. И если родители целыми днями пропадают на катке, — тренируя ли других детей, репетируя новые роли для шоу или проводя мероприятия в качестве ведущих, — дети все время будут где-то рядом со льдом. Если только им не организована отдельная развивающая среда при участии других ответственных взрослых — бабушек, дедушек и нянь.
Реинкарнация Плющенко
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поставил на коньки старшего сына Александра и такие же планы строит в отношении младшего Арсения: «Арсений точно будет спортсменом. А в каком виде? В фигурное катание обязательно отправим, на коньки поставим. Может, хоккеистом будет». Вряд ли Евгений Плющенко имеет виды на чемпионство своих детей — он как раз полностью реализовался в спорте, у него нет нужды заставлять сыновей проживать его путь в более успешной реинкарнации. Просто он сам занят в своей академии, у мамы Яны Рудковской тоже полно работы, и чтобы Александр и Арсений не сидели целыми днями с нянями, они много времени проводят рядом с папой. Возможно, для обоих это станет делом жизни — быть тренером в школе, носящей фамилию их отца, и выступать как артисты в ледовых шоу все той же семейной империи.
Другая, — кстати, довольно многочисленная категория бывших спортсменов готова предоставить выбор будущего самим детям. Как серебряный призер Олимпиады Ирина Слуцкая:
«Меня часто спрашивают, собираюсь ли я делать из своей дочки чемпионку? И мой ответ — нет! Если захочет, она сама сделает из себя чемпионку. Естественно, я буду ей помогать во всем, чем смогу, но решать за нее я не стану. Если у нее будет получаться, то это будет прекрасно! Если нет, значит она найдет себя в другом».
Подобной стратегии придерживаются Елена Бережная, Максим Маринин, Алексей Тихонов и Мария Петрова, да и российско-американские коллеги. Тот же уникум из США Илья Малинин, исполняющий четверной аксель — сын советских эмигрантов и тренеров Татьяны Малининой и Романа Скорнякова. Других примеров множество — Энтони Пономаренко (сын чемпионов Марины Климовой/Сергея Пономаренко), Ксения Макарова (дочь Ларисы Селезневой и Олега Макарова), Эндрю Торгашев (сын Илоны Мельниченко и Артема Торгашева), да и Максим Наумов, недавно потерявший обоих родителей Вадима Наумова и Евгению Шишкову в авиакатастрофе.
Дети просто были с ними рядом, увлеклись льдом и нашли себя в этом деле. Интерес к делу — самая естественная почва для возникновения династии.
Спортсмены часто — большие эгоисты, привыкшие концентрироваться только на своих чувствах и желаниях. А вот родители спортсменов — противоположность им, альтруисты, готовые на все ради успеха ребенка. Пусть иногда и из эгоистических соображений.
Возможно, в этом кроется истинная причина, по которой Игнатовы не хотели бы отдать своего будущего ребенка в фигурное катание. Именно эгоистичное нежелание проживать все это еще раз, а вовсе не ненависть к виду спорта и желание оградить кровиночку от бед. Кому, как не Саше, знать, сколько сил, времени и здоровья вложила в ее рекорды и медали ее мама. Сколько раз мама уступала дочери в ее желании двигаться вперед, хотя материнский инстинкт и правила воспитания кричали: «Запрети, не пускай, огради, защити!».
Ребенок-спортсмен — это когда жизнь всей семьи подчинена режиму, деньги идут на программы и подкатки, а не на рыбалку, литые диски и новые сумочки и туфли. Когда отпуск тратится на суровые сборы вместо ласкового моря с системой олл-инклюзив. Все это, конечно, можно пережить, но только если есть цель и желание — в идеале одинаково сильное и у ребенка, и у родителей.
Поэтому сложно отделаться от ощущения, что если ребенок Саши и Макара унаследует (а то и удвоит) родительский спортивный талант и докажет им свое сильное желание кататься, сопротивляться они не будут. Купят коньки, приведут на каток и передадут в руки тренеру. Останется только решить на семейном совете, кому именно — Этери Тутберидзе, Евгению Плющенко или Евгению Рукавицыну.
Анастасия Панина