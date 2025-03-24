Трусова против ребенка-фигуриста: зачем она себя обманывает?

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поставил на коньки старшего сына Александра и такие же планы строит в отношении младшего Арсения: «Арсений точно будет спортсменом. А в каком виде? В фигурное катание обязательно отправим, на коньки поставим. Может, хоккеистом будет». Вряд ли Евгений Плющенко имеет виды на чемпионство своих детей — он как раз полностью реализовался в спорте, у него нет нужды заставлять сыновей проживать его путь в более успешной реинкарнации. Просто он сам занят в своей академии, у мамы Яны Рудковской тоже полно работы, и чтобы Александр и Арсений не сидели целыми днями с нянями, они много времени проводят рядом с папой. Возможно, для обоих это станет делом жизни — быть тренером в школе, носящей фамилию их отца, и выступать как артисты в ледовых шоу все той же семейной империи.