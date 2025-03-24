Илья Авербух: «Была ли идея пригласить Загитову на роль в номере Кондратюка? Мы много шутили по этому поводу, но выбор был сделан сразу»

Кондратюк выступил в образе дирижера под музыку из балета «Дон Кихот». В номере приняла участие Софья Самодурова — она исполнила роль балерины.
— Мы все знали Кондратюка как фигуриста эмоционального, яркого, но даже жюри отметило, что не ожидало увидеть Марка во фраке. Были опасения, что он не сумеет до конца справиться с поставленной актерской задачей. Они оказались напрасными. Кондратюк показал яркий комический номер, открывшись для меня по-новому. Как и Лиза Туктамышева, талант которой засиял новыми гранями.
— В номерах Алиева и Кондратюка роли второго плана блестяще исполнили Лев Лазарев и Софья Самодурова. Их выбрали вы или герои? — Первоначально ассистировать Алиеву должен был Николай Колесников, но он в это время выступал на турнире. Благодарны Лазареву, который сумел приехать и выступить в Санкт-Петербурге. Это очень талантливый парень, который через несколько лет сможет подняться на высшую ступеньку пьедестала на чемпионатах мира и Олимпийских играх. И Алиев сможет сказать, что дал ему напутствие на «Русском вызове».
Роли второго плана на турнире шоу-программ не менее важны, чем главные. Хотя на героях фокусируется 90 процентов внимания. Для меня как для постановщика работа с актерами второго плана стала хорошей школой.
— Не было ли идеи пригласить на роль второго плана в блестящем номере Кондратюка олимпийскую чемпионку Алину Загитову, которая в Пхенчхане даже взошла на пьедестал в костюме, похожем на наряд Самодуровой?
— Мы много шутили по этому поводу. Только выбор был сделан сразу. Позвонил Софье, и она с большой радостью согласилась поучаствовать. Приехала рано утром в Академию фигурного катания, где мы доработали номер уже с ее участием. Это только кажется, что все просто, а на самом деле у актеров второго плана очень серьезная задача. — Не было ли риском ставить номер Алиева под речитатив?
— Мы выбрали стихи Марата Нигматуллина «Письмо в детство», которые очень хорошо легли на драматургию номера. Они полностью соответствовали настроению Алиева, и неслучайно эту программу высоко оценили и судьи, и зрители. Музыку предложила моя жена, Лиза Арзамасова. Поначалу не знал, как к ней подойти, но благодаря супруге номер получился, — сказал Авербух.
Кондратюк спас «Русский вызов»: выдал шедевр на фоне клоунады и неуместной лирики.