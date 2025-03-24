Илья Авербух: «Была ли идея пригласить Загитову на роль в номере Кондратюка? Мы много шутили по этому поводу, но выбор был сделан сразу»

— В номерах Алиева и Кондратюка роли второго плана блестяще исполнили Лев Лазарев и Софья Самодурова. Их выбрали вы или герои? — Первоначально ассистировать Алиеву должен был Николай Колесников, но он в это время выступал на турнире. Благодарны Лазареву, который сумел приехать и выступить в Санкт-Петербурге. Это очень талантливый парень, который через несколько лет сможет подняться на высшую ступеньку пьедестала на чемпионатах мира и Олимпийских играх. И Алиев сможет сказать, что дал ему напутствие на «Русском вызове».