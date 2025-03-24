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Илья Авербух: «На нынешнем турнире шоу-программ было самое объективное судейство за три сезона»

22 марта в Санкт-Петербурге прошел турнир шоу-программ «Русский вызов». Победителем стал Марк Кондратюк, второе место занял Дмитрий Алиев, третьей стала Елизавета Туктамышева. Все программы призовой тройки поставил Илья Авербух.

Источник: Sports

— Для вас как для постановщика оценки жюри и зрителей совпадают с внутренними ощущениями? — Формирование двух жюри, из людей искусства и специалистов фигурного катания, считаю хорошей идеей. Это позволило более объективно оценить мастерство участников.

Конечно, на соревнованиях очень большое значение имеет стартовый номер. На это даже обратил внимание в своем заключительном комментарии Антон Сихарулидзе, оставивший высший балл для тех, кто выступал позже Марка Кондратюка.

Мне кажется, что на нынешнем турнире шоу-программ было самое объективное судейство за три сезона. Результат голосования зрителей это подтвердил.

— Все-таки питерские зрители не могли не высказать своих симпатий к Елизавете Туктамышевой, оставив за чертой призеров Викторию Синицину и Никиту Кацалапова, а приз зрительских симпатий «Юбилейный» отдал Дмирию Алиеву, а не Кондратюку… — В номере Туктамышевой было очень много интересных находок. Они позволили показать новые грани таланта Елизаветы. Допускаю, конечно, что питерские зрители поставили более высокие баллы Императрице, для которой лед «Юбилейного» родной.

Хотя в целом распределение мест по делу. И не только потому что пять первых заняли поставленные мною номера. Для меня как постановщика все они дорогие. Горжусь тем, что в третий раз подряд чемпионом стал фигурист, который работал со мной, — сказал Авербух.