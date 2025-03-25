Сын Плющенко устроил разборки с родителями на отдыхе

Ранее Евгений Плющенко рассказал, как его сын Александр тратит заработанные деньги. Спортсмен заявил, что в прошлом году его сын получил 12 миллионов рублей, большая часть которых лежит на счетах в банках. При этом он подчеркнул, что Александр может пойти в магазин и потратить на игрушки 150 тысяч рублей.