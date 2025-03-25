Илья Авербух: «Хочу задать вопрос журналистам, которые критикуют “Русский вызов”. Это уникальный турнир, кому-то станет легче, если его не будет?»

У Ани была тяжелая травма, после которой она продолжает восстанавливаться. Поэтому считать, что все пошли наиболее простым путем, я бы не стал. Ну да, наверное, я бы мог предложить Щербаковой какой-то совершенно новый для нее стиль, но, пока она не набрала форму, есть риск, что выглядеть на льду человек будет просто нелепо. Лучше пусть мне поставят в вину, что я не дожал, не убедил, не заставил танцевать рок-н-ролл.