Авербух о «Русском вызове»: «По большому счету нет никакой разницы, какое место ты занял. Кондратюка никто не будет вспоминать как победителя турнира шоу-программ»

Сама идея Гуменника мне очень понравилась, как и то, как он пытался ее воплотить. Соглашусь, что судьи поставили не слишком высокую оценку. Возможно, как раз поэтому зрители так мощно поддержали Петра своими голосами, — сказал хореограф и продюсер Илья Авербух.