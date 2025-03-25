Авербух о «Русском вызове»: «По большому счету нет никакой разницы, какое место ты занял. Кондратюка никто не будет вспоминать как победителя турнира шоу-программ»

— Вам не хотелось бы, чтобы приглашенные судьи были более профессиональны в понимании фигурного катания?
— Задам встречный вопрос: хоть когда-нибудь в истории фигурного катания было судейство, которое угодило бы всем сразу? Думаю, мы такого вообще не вспомним.
По большому счету на таких турнирах нет вообще никакой разницы, какое место ты занял. Того же Кондратюка никто не станет вспоминать, как победителя «Русского вызова», как, собственно, не вспоминают Лешу Ягудина. В фигурном катании он прежде всего олимпийский чемпион, а Марк — чемпион Европы.
Если в регламенте изначально не заложена необходимость исполнять сложнейшие прыжки или какой-то другой контент, что здесь оценивать профессионалам? А вот в творчестве очень многим еще расти и расти. Понимать, что такое драматургия номера.
Поэтому я и хочу слышать Бориса Эйфмана, Светлану Захарову, Аллу Сигалову, которая была в составе жюри год назад. То есть, людей, которые в плане драматургии очень много всего видели.
— А как относиться к ситуации, когда зрители голосуют за Гуменника, а судьи словно вообще не понимают, что и зачем Петр делал на льду?
— Уточню: в зрительском голосовании Гуменник занял третье место при том, что он — любимец Санкт-Петербурга. Выиграл зрительское голосование Дима Алиев, так что давайте не будем передергивать.
Сама идея Гуменника мне очень понравилась, как и то, как он пытался ее воплотить. Соглашусь, что судьи поставили не слишком высокую оценку. Возможно, как раз поэтому зрители так мощно поддержали Петра своими голосами, — сказал хореограф и продюсер Илья Авербух.
Номер Кондратюка на «Русском вызове» — самоповтор Авербуха: такое было в «Ледниковом периоде».
А мне понравился «Русский вызов». Культурный железный занавес, кажется, рухнул.