Илья Авербух: «Танец Туктамышевой — самый новаторский, хореографически наполненный. Этот номер уже затирают до дыр наши международные товарищи»

«Дима Алиев прошел непростой сезон. Сейчас он находится в состоянии внутреннего разговора с самим собой, со своим юным “я”. Я предложил отправить письмо в детство, а Дима сказал, что сейчас это волнует его больше всего. Я очень благодарен моей жене Лизе, которая нашла эту композицию, а я отправил ее ребятам.