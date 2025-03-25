«Путин опоздал на 8 секунд. Японцы плакали». Россия спасла мировую фигурку после внезапного форс-мажора

В среду в американском Бостоне стартует чемпионат мира по фигурному катанию, снова без россиян. А в 2011-м главный турнир сезона спасала именно наша страна, он был близок к отмене. Изначально ЧМ планировали провести в Токио на арене «Yoyogi National Gymnasium», однако в последний момент вынужденно перенесли в Москву. А Владимир Путин едва не опоздал на церемонию открытия.
В марте 2011-го Японию накрыло страшное землетрясение магнитудой около 9 баллов. Подземные толчки повлекли за собой сильнейшее цунами, накрывшее в том числе и столицу. И хотя сама арена не пострадала, ISU объявил об отмене чемпионата — многие федерации не захотели рисковать спортсменами и отправлять их в Токио.
Другие страны не особо горели желанием экстренно принимать у себя столь масштабный старт. Японская сторона предложила компромисс в виде переноса соревнований на осень — но, понятное дело, это тоже не выглядело реальным вариантом. Примерно через две недели после трагедии ISU официально объявил, что новым местом чемпионата мира станет Москва.
Чиновники международной федерации, ссылаясь на опыт 2005-го, настоятельно попросили Россию принять у себя турнир. В кратчайшие сроки столичный «Мегаспорт» подготовили к главному старту сезона, а церемонию открытия назначили на 27 апреля.
Одним из почетных гостей должен был стать Владимир Путин.
«Владимир Владимирович Путин, который тогда был председателем правительства, в день начала турнира находился с рабочим визитом в Швеции. Но он сказал — хочу присутствовать на церемонии открытия. Она должна была начаться в 19:00, и я говорю президенту Международного союза конькобежцев Оттавио Чинкванте — может быть, сможем немного отложить? Владимир Владимирович сейчас у короля Швеции. Оттавио говорит: “Валентин, максимум минут 15 — больше нельзя: идут трансляции на весь мир.
Ждем во дворце спорта «Мегаспорт» как на иголках, рядом специальные люди, которые держат с Путиным связь. Сообщают — Владимир Владимирович вышел от короля. Время — четыре часа дня. Лететь два с половиной часа. Прошу Путину передать — больше 15−20 минут задержку не сможем сделать. Ему сообщили — и он, как мне рассказывали, дал команду пилотам самолета повысить положенную скорость. Дальше Владимир Владимирович приземляется в Москве, пересаживается в вертолет. Церемония открытия уже началась — а он только из машины выходит. Объявляют по арене: председатель правительства Российской Федерации Владимир Владимирович Путин! Пауза — и он входит в зал. Опоздал — но всего лишь на восемь секунд!
Церемония открытия получилась историческая. Японцы плакали. Причем первая версия у нас была очень трагическая, они посмотрели и попросили немного сгладить, чтобы не было таким грустным. Но им так понравилось, что они потом пригласили всех, кто выступал на церемонии, в Японию. Все нас благодарили. Чинкванта сказал: «только русские могли за три недели организовать чемпионат мира», — рассказывал экс-генеральный директор ФФККР Валентин Писеев в интервью РИА Новости.
Российская сборная на домашнем чемпионате выиграла две медали. Серебро в парном катании принесли будущие олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар/Максим Траньков, которые проводили первый совместный сезон. А юный Артур Гачинский сотворил настоящую сенсацию, добравшись до бронзы.
Анастасия Логинова