«Путин опоздал на 8 секунд. Японцы плакали». Россия спасла мировую фигурку после внезапного форс-мажора

Ждем во дворце спорта «Мегаспорт» как на иголках, рядом специальные люди, которые держат с Путиным связь. Сообщают — Владимир Владимирович вышел от короля. Время — четыре часа дня. Лететь два с половиной часа. Прошу Путину передать — больше 15−20 минут задержку не сможем сделать. Ему сообщили — и он, как мне рассказывали, дал команду пилотам самолета повысить положенную скорость. Дальше Владимир Владимирович приземляется в Москве, пересаживается в вертолет. Церемония открытия уже началась — а он только из машины выходит. Объявляют по арене: председатель правительства Российской Федерации Владимир Владимирович Путин! Пауза — и он входит в зал. Опоздал — но всего лишь на восемь секунд!