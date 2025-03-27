Американская фигуристка лидирует после короткой программы на ЧМ в Бостоне

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Американская фигуристка Алиса Лю стала лучшей в короткой программе на чемпионате мира, который проходит в Бостоне.
Она набрала 74,58 балла. Второй идет японка Монэ Тиба (73,44), третьей — американка Изабо Левито (73,33).
Уроженки Москвы Софья Самоделкина (Казахстан; 63,58), Мария Сенюк (Израиль; 56,96) и Екатерина Куракова (Польша; 55,52) и заняли 13-е, 19-е и 21-е места соответственно. Родившаяся в Тольятти Анастасия Губанова (Грузия, 47, 31) стала 28-й и завершила выступление на чемпионате.
Произвольную программу фигуристки представят 28 марта. Чемпионат мира завершится 30 марта.
Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске российских и белорусских спортсменов к олимпийским отборочным соревнованиям по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку в нейтральном статусе, без гимна и флага. При этом атлеты не смогут выступить на Олимпийских играх 2026 года в командных соревнованиях. Российские и белорусские спортсмены были отстранены ISU от международных соревнований с 2022 года.